Этот элемент гардероба превращает туриста в чужака в Италии — и не только в Риме

Путешественники из США, приезжая в Европу, часто сталкиваются с негласными правилами, о которых даже не подозревали. В некоторых странах есть свои особенности в поведении и внешнем виде, и их нарушение может поставить туриста в неловкое положение. Одно из таких культурных различий особенно заметно в Италии — и связано оно с, казалось бы, безобидными шортами.

Почему шорты в Италии — не всегда удачный выбор

Кэмерон Хьюитт, гид и автор, работающий с известным экспертом по путешествиям Риком Стивсом, в своём блоге писал: "Взрослые мужчины в шортах выглядят глупо" в Италии, особенно в крупных городах. По его словам, это не оскорбительно и не грубо, но воспринимается местными как странность.

В некоторых местах правила строже. Например, в Собор Святого Петра и другие храмы Ватикана не пустят, если одежда не прикрывает колени. Здесь дресс-код — не просто формальность, а проявление уважения к священной атмосфере.

Исторически шорты в Италии считались одеждой мальчиков, а переход на длинные брюки символизировал взрослость. Эта ассоциация сохраняется и сегодня.

Когда шорты допустимы

Тем не менее, бывают ситуации, когда шорты вполне уместны:

на пляже и на побережье;

в жаркие летние дни во время прогулок;

в неформальных кафе и на летних террасах.

Но даже здесь стоит учитывать нюанс: чем выше уровень заведения, тем строже требования к внешнему виду. Один турист на Reddit вспоминал: они с партнёром в жару зашли в шортах пообедать и не смогли попасть ни в один хороший ресторан. Бывают случаи, когда дресс-код нарушал даже мэр — и его также не пустили в заведение.

Как не выделяться из толпы

Планируя прогулки по городам или ужин в ресторане, лучше выбрать лёгкие брюки или джинсы. Это поможет не только избежать проблем с дресс-кодом, но и гармонично слиться с местными жителями.

Как отмечает Хьюитт, даже если вы смените шорты на брюки, итальянцы всё равно поймут, что вы турист.

"Дело не только в одежде, но и в нашем поведении", — пишет он.

Поэтому главное — уважать местные обычаи и помнить: в Италии ценят внимание к деталям, в том числе и к тому, что вы носите.