Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:21

Тирамису за 30 минут: наслаждение без хлопот и затрат

Как выбрать маскарпоне для тирамису: советы

Вы когда-нибудь пробовали приготовить тирамису? Этот знаменитый итальянский десерт не только невероятно вкусный, но и очень простой в приготовлении. Всего за 30 минут вы сможете создать восхитительное лакомство, которое украсит любое застолье.

Ингредиенты

  • Печенье Савоярди — 250 г
  • Яйца — 6 шт. (оптимально 4)
  • Маскарпоне — 500 г
  • Сахар — 150 г
  • Кофе — 0.3 л
  • Какао — 1 ст. ложка

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Печенье можно использовать как покупное, так и домашнее. Приготовьте крепкий, ароматный кофе и дайте ему остыть. Выбирайте качественный маскарпоне — это залог отличного вкуса вашего десерта. Учтите, что количество яиц можно уменьшить: из 4-х яиц крем получится более густым.

Тщательно вымойте яйца и разделите их на желтки и белки. Убедитесь, что ни капли желтка не попало в белки, иначе они не взобьются. Взбейте желтки с сахаром до светлой, пышной массы. Если вы любите менее сладкие десерты, можете уменьшить количество сахара.

Аккуратно вмешайте маскарпоне в желтковую массу. Если останутся комочки, используйте венчик или миксер на низкой скорости. В отдельной миске взбейте белки до устойчивых пиков. Убедитесь, что яйца свежие и охлажденные, а посуда — чистая и сухая. Для лучшего взбивания добавьте щепотку соли.

Осторожно добавьте взбитые белки в сырную массу, используя лопатку и движения снизу вверх, чтобы сохранить пышность крема. Налейте остывший кофе в плоскую тарелку с бортиками. Если хотите, добавьте немного коньяка или ликера, но для детской версии лучше обойтись без алкоголя.

Окуните печенье в кофе на секунду и выкладывайте его в форму. Затем распределите половину крема поверх печенья. Сделайте второй слой печенья, чтобы добиться красивого среза при подаче. Добавьте оставшийся крем и разровняйте его. Уберите десерт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Перед подачей посыпьте тирамису какао-порошком.

