Брускетта с помидорами и сыром
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:56

Итальянская еда: угроза скуки на столе — или спасение в одном рецепте

Итальянские повара описали способ приготовления брускетты с сыром и помидорами за 35 минут

Представьте себе: золотистый хрустящий хлеб, тающий во рту творожный сыр и яркий вкус вяленых помидоров. Хотите узнать, как создать эту незабываемую закуску дома? Это идеальный вариант для романтического ужина или праздничного стола. Если вы ещё не пробовали вяленые томаты — самое время исправить это упущение!

Ингредиенты

  • Хлеб (пшеничный, например, мини чиабатта или багет): 100 г
  • Творожный сыр (или рикотта, плавленый сыр, моцарелла): 150 г
  • Вяленые помидоры: 150 г
  • Перец чёрный молотый: по вкусу
  • Соль: по вкусу
  • Базилик для украшения: 5 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты из списка. Для хлеба подойдёт чиабатта, багет или даже ржаной — главное, чтобы он был свежим. Вяленые томаты можно взять магазинные или домашние.

Нарежьте хлеб ломтиками толщиной около 1 см.

Подсушите ломтики на сухой сковороде с двух сторон по 4-5 минут, пока не появится румяная корочка. Если хотите, слегка смажьте хлеб маслом. Дайте ему остыть, чтобы сыр не растаял. Альтернатива: запеките в духовке при 200°C 5-7 минут.

Намазывайте творожный сыр на каждый ломтик. Посолите, поперчите и при желании добавьте прованские травы. Сыр можно заменить на другой — проверьте советы в конце.

Очистите вяленые томаты от лишнего масла и разложите на бутербродах. Украсьте свежим базиликом и сразу подавайте. Наслаждайтесь!

Советы и рекомендации

  • Хотите разнообразить? Попробуйте разные сыры — это изменит вкус.
  • Идеальная сковорода для подсушки: читайте подробности по ссылке в оригинальном рецепте.

