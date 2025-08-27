Как приготовить Кантуччи за 30 минут и удивить гостей? Простые шаги к успеху

Задумывались ли вы, каково это — наслаждаться поистине итальянским лакомством? Печенье Кантуччи — это не просто десерт, а настоящая гастрономическая находка, которая приятно удивит вас своим хрустящим вкусом!

Что такое Кантуччи?

Это ароматное печенье, традиционно подающееся с десертным вином. Чтобы насладиться его вкусом в полной мере, его стоит немного размочить в вине. Однако Кантуччи прекрасно сочетается и с другими напитками, такими как кофе или чай. Приготовить его не так сложно, как может показаться!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 260 г

Миндаль (сырой) — 200 г

Сахар — 180 г

Сливочное масло — 50 г

Яйца — 2 шт.

Яичные желтки — 3 шт.

Лимонная цедра — 10 г (с одного лимона)

Апельсиновая цедра — с одного апельсина

Ванилин — щепотка

Пошаговое приготовление

Сначала соберите все необходимые ингредиенты. Для Кантуччи лучше использовать муку высшего сорта. Яйца должны быть крупными и отборными. Миндаль можно заменить другими орехами, такими как арахис или фундук, а также использовать их смесь для более интересного вкуса.

Подсушите весь миндаль на сухой сковороде. Затем примерно 50 г залейте кипятком на несколько минут, чтобы шелуха легче отделялась. После этого очистите орехи и измельчите их в кофемолке или блендере до состояния мелкой крошки.

Разрежьте оставшийся миндаль пополам. В отдельной миске взбейте яйца, желтки, сахар и ванилин до однородной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, лимонную и апельсиновую цедру, затем снова взбейте.

Всыпьте просеянную муку и молотый миндаль. Перемешайте до получения вязкой массы. Добавьте рубленый миндаль и тщательно перемешайте лопаткой. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и придайте ему продолговатую форму. Выпекайте при температуре 190℃ в течение 20-25 минут до золотистой корочки.

После выпекания нарежьте печенье на полоски и верните в духовку на 10 минут для досушивания. Следите, чтобы печенье не подгорело. Охладите готовое печенье Кантуччи и подавайте его с десертным вином, кофе или чаем.