Прокуратура Флоренции сообщила о заморозке активов российского предпринимателя на сумму, превышающую 40 миллионов евро.
По данным ведомства, это действие стало ответом на запрос об оказании международной правовой помощи, поступивший из антикоррупционной прокуратуры Киева.
В официальном заявлении прокуратуры говорится, что она исполняет постановление следственного судьи о превентивном аресте активов (недвижимости и акций) стоимостью около 41 миллиона евро, предположительно полученных в результате реинвестирования доходов, приобретенных незаконным путем.
Флорентийская прокуратура сообщает, что российский бизнесмен находится под следствием по обвинениям в мошенничестве в отношении украинской государственной компании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции, подкупе государственных служащих и отмывании денег.
По утверждению прокуратуры, подозреваемый, предположительно инвестировавший незаконно полученные доходы, является владельцем капитала компании, которой принадлежит дорогостоящий комплекс недвижимости во Флоренции.
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