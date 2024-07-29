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Прокуратура Флоренции в Италии заблокировала активы российского предпринимателя
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Прокуратура Флоренции в Италии заблокировала активы российского предпринимателя

Прокуратура Флоренции сообщила о заморозке активов российского предпринимателя на сумму, превышающую 40 миллионов евро.

По данным ведомства, это действие стало ответом на запрос об оказании международной правовой помощи, поступивший из антикоррупционной прокуратуры Киева.

В официальном заявлении прокуратуры говорится, что она исполняет постановление следственного судьи о превентивном аресте активов (недвижимости и акций) стоимостью около 41 миллиона евро, предположительно полученных в результате реинвестирования доходов, приобретенных незаконным путем.

Флорентийская прокуратура сообщает, что российский бизнесмен находится под следствием по обвинениям в мошенничестве в отношении украинской государственной компании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции, подкупе государственных служащих и отмывании денег.

По утверждению прокуратуры, подозреваемый, предположительно инвестировавший незаконно полученные доходы, является владельцем капитала компании, которой принадлежит дорогостоящий комплекс недвижимости во Флоренции.

Фото: commons. wikimedia. org/Etienne (Li) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

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