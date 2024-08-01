Минцифры опровергло информацию о необходимости досрочного погашения IT-ипотеки в случае увольнения

Министерство разъяснило, что IT-специалисты могут переходить в другие аккредитованные компании неограниченное количество раз, при этом льготные условия ипотеки сохраняются, если новая компания также получает налоговые льготы.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что IT-специалисты не смогут уволиться, не погасив ипотеку. При увольнении у IT-специалистов есть шесть месяцев на поиск новой работы в сфере, в течение которых сохраняется льготная ставка по ипотеке.
Новые условия IT-ипотеки не распространяются на уже выданные кредиты. Если специалист меняет работу на IT-компанию в Москве или Санкт-Петербурге, льготная ставка не сохранится.
Правительство выделило дополнительные средства на программу из-за высокого спроса, и с августа 2024 года предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей. Программа была запущена в 2022 году, и с тех пор выдано более 75 тысяч ипотечных кредитов на сумму 700 млрд рублей.
Фото: Pexel
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