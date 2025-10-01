Цифровым больше не легче: IT-компании теряют льготы и платят почти вдвое больше

Правительство России готовит корректировки налоговой политики для IT-сектора. Министр цифрового развития Максут Шадаев подтвердил, что тариф страховых взносов для компаний отрасли будет увеличен с 7,6% до 15%. Кроме того, отменяется льгота по НДС при покупке программного обеспечения, включённого в государственный реестр.

"Да, в условиях существующих бюджетных ограничений подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда по году до предельной базы (2,76 млн рублей) и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра", — заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Что изменится для IT-бизнеса

Повышение страховых взносов коснётся оплаты труда сотрудников до установленного порога в 2,76 млн рублей в год. В то же время для IT-компаний сохраняются некоторые льготы, которые должны компенсировать часть изменений.

Среди них:

взносы останутся вдвое ниже, чем у большинства других отраслей;

сохраняются налоговые льготы на прибыль;

действуют программы льготной ипотеки в регионах для сотрудников IT-компаний;

предусмотрена отсрочка от военной службы для работников отрасли.

Почему принимается решение

Министр отметил, что экономика сталкивается с серьёзными вызовами, и правительству приходится искать дополнительные источники пополнения бюджета.

"Общая экономическая ситуация остаётся сложной: в планах правительства — повышение НДС и отмена ряда льгот для малого бизнеса", — подчеркнул Шадаев.

При этом, по его словам, курс на поддержку цифровой сферы остаётся приоритетным, а новые меры должны сбалансировать интересы бюджета и отрасли.

Сравнение налоговой нагрузки

Категория бизнеса Страховые взносы Льготы IT-компании (новые условия) 15% до базы 2,76 млн ₽ Налоговые льготы на прибыль, ипотека, отсрочка от армии IT-компании (старые условия) 7,6% Льгота по НДС на ПО, налоговые льготы Другие отрасли 30% Нет специфических льгот

Советы шаг за шагом: что делать компаниям

Провести пересмотр бюджета с учётом увеличенных страховых взносов. Оценить влияние отмены НДС-льготы на стоимость продуктов и пересмотреть ценовую политику. Использовать оставшиеся налоговые преимущества, чтобы снизить нагрузку. Перенастроить долгосрочные продуктовые планы, учитывая новые расходы. Рассмотреть возможности получения господдержки по региональным программам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать рост расходов на фонд оплаты труда.

Последствие: снижение рентабельности, проблемы с выплатой зарплат.

Альтернатива: заранее включить изменения в финансовое планирование.

Ошибка: рассчитывать на сохранение прежней льготы по НДС.

Последствие: рост цен для клиентов и падение конкурентоспособности.

Альтернатива: оптимизировать стоимость разработки и продажи ПО.

Ошибка: отказ от анализа госпрограмм поддержки.

Последствие: упущенные возможности для компенсации налоговой нагрузки.

Альтернатива: использовать льготные инструменты (ипотека, налог на прибыль, отсрочка).

А что если компания не адаптируется?

Компании, которые не смогут оперативно пересмотреть стратегию, рискуют потерять часть рынка. Клиенты могут перейти к конкурентам, сохранившим привлекательные цены. Однако грамотная оптимизация расходов и использование господдержки позволит минимизировать последствия.

Плюсы и минусы изменений

Плюсы Минусы Сохранение ряда налоговых льгот Повышение тарифа с 7,6% до 15% Отсрочка от службы для специалистов Отмена льготы по НДС на ПО Льготная ипотека для работников Рост расходов на персонал Снижение рисков "обнуления" поддержки Необходимость срочной адаптации компаний

FAQ

Когда вступят изменения?

Точные сроки не названы, но речь идёт о ближайшей перспективе бюджетных мер.

Кого коснётся повышение?

Всех IT-компаний, которые пользовались сниженной ставкой страховых взносов.

Будут ли полностью отменены льготы для отрасли?

Нет, часть послаблений сохранится: по налогу на прибыль, ипотеке и отсрочке от армии.

Как это скажется на стоимости ПО?

Вероятно, произойдёт удорожание, так как отмена НДС-льготы увеличит конечную цену продукта.

Мифы и правда

Миф: IT-сектор полностью лишается поддержки.

Правда: остаются льготы по налогу на прибыль и другие меры.

Миф: повышение тарифов ставит IT-компании в один ряд с другими отраслями.

Правда: даже после изменений страховые взносы для IT остаются вдвое ниже.

Миф: компании смогут избежать новых условий.

Правда: повышение является согласованным и обязательным.

Три интересных факта

Льгота по страховым взносам для IT-компаний действовала с 2020 года. В период пандемии IT-отрасль считалась одной из ключевых для цифровизации экономики. Россия входит в число стран, где доля госзаказов в IT-сфере значительно выше, чем на рынке частного сектора.

Исторический контекст