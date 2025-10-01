Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эмоциональное выгорание на работе
Эмоциональное выгорание на работе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:23

Цифровым больше не легче: IT-компании теряют льготы и платят почти вдвое больше

Шадаев: для IT-компаний повышают тариф страховых взносов с 7,6% до 15%

Правительство России готовит корректировки налоговой политики для IT-сектора. Министр цифрового развития Максут Шадаев подтвердил, что тариф страховых взносов для компаний отрасли будет увеличен с 7,6% до 15%. Кроме того, отменяется льгота по НДС при покупке программного обеспечения, включённого в государственный реестр.

"Да, в условиях существующих бюджетных ограничений подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда по году до предельной базы (2,76 млн рублей) и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра", — заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Что изменится для IT-бизнеса

Повышение страховых взносов коснётся оплаты труда сотрудников до установленного порога в 2,76 млн рублей в год. В то же время для IT-компаний сохраняются некоторые льготы, которые должны компенсировать часть изменений.

Среди них:

  • взносы останутся вдвое ниже, чем у большинства других отраслей;

  • сохраняются налоговые льготы на прибыль;

  • действуют программы льготной ипотеки в регионах для сотрудников IT-компаний;

  • предусмотрена отсрочка от военной службы для работников отрасли.

Почему принимается решение

Министр отметил, что экономика сталкивается с серьёзными вызовами, и правительству приходится искать дополнительные источники пополнения бюджета.

"Общая экономическая ситуация остаётся сложной: в планах правительства — повышение НДС и отмена ряда льгот для малого бизнеса", — подчеркнул Шадаев.

При этом, по его словам, курс на поддержку цифровой сферы остаётся приоритетным, а новые меры должны сбалансировать интересы бюджета и отрасли.

Сравнение налоговой нагрузки

Категория бизнеса Страховые взносы Льготы
IT-компании (новые условия) 15% до базы 2,76 млн ₽ Налоговые льготы на прибыль, ипотека, отсрочка от армии
IT-компании (старые условия) 7,6% Льгота по НДС на ПО, налоговые льготы
Другие отрасли 30% Нет специфических льгот

Советы шаг за шагом: что делать компаниям

  1. Провести пересмотр бюджета с учётом увеличенных страховых взносов.

  2. Оценить влияние отмены НДС-льготы на стоимость продуктов и пересмотреть ценовую политику.

  3. Использовать оставшиеся налоговые преимущества, чтобы снизить нагрузку.

  4. Перенастроить долгосрочные продуктовые планы, учитывая новые расходы.

  5. Рассмотреть возможности получения господдержки по региональным программам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать рост расходов на фонд оплаты труда.
    Последствие: снижение рентабельности, проблемы с выплатой зарплат.
    Альтернатива: заранее включить изменения в финансовое планирование.

  • Ошибка: рассчитывать на сохранение прежней льготы по НДС.
    Последствие: рост цен для клиентов и падение конкурентоспособности.
    Альтернатива: оптимизировать стоимость разработки и продажи ПО.

  • Ошибка: отказ от анализа госпрограмм поддержки.
    Последствие: упущенные возможности для компенсации налоговой нагрузки.
    Альтернатива: использовать льготные инструменты (ипотека, налог на прибыль, отсрочка).

А что если компания не адаптируется?

Компании, которые не смогут оперативно пересмотреть стратегию, рискуют потерять часть рынка. Клиенты могут перейти к конкурентам, сохранившим привлекательные цены. Однако грамотная оптимизация расходов и использование господдержки позволит минимизировать последствия.

Плюсы и минусы изменений

Плюсы Минусы
Сохранение ряда налоговых льгот Повышение тарифа с 7,6% до 15%
Отсрочка от службы для специалистов Отмена льготы по НДС на ПО
Льготная ипотека для работников Рост расходов на персонал
Снижение рисков "обнуления" поддержки Необходимость срочной адаптации компаний

FAQ

Когда вступят изменения?
Точные сроки не названы, но речь идёт о ближайшей перспективе бюджетных мер.

Кого коснётся повышение?
Всех IT-компаний, которые пользовались сниженной ставкой страховых взносов.

Будут ли полностью отменены льготы для отрасли?
Нет, часть послаблений сохранится: по налогу на прибыль, ипотеке и отсрочке от армии.

Как это скажется на стоимости ПО?
Вероятно, произойдёт удорожание, так как отмена НДС-льготы увеличит конечную цену продукта.

Мифы и правда

  • Миф: IT-сектор полностью лишается поддержки.
    Правда: остаются льготы по налогу на прибыль и другие меры.

  • Миф: повышение тарифов ставит IT-компании в один ряд с другими отраслями.
    Правда: даже после изменений страховые взносы для IT остаются вдвое ниже.

  • Миф: компании смогут избежать новых условий.
    Правда: повышение является согласованным и обязательным.

Три интересных факта

  1. Льгота по страховым взносам для IT-компаний действовала с 2020 года.

  2. В период пандемии IT-отрасль считалась одной из ключевых для цифровизации экономики.

  3. Россия входит в число стран, где доля госзаказов в IT-сфере значительно выше, чем на рынке частного сектора.

Исторический контекст

  • 2020: снижение страховых взносов для поддержки IT-компаний.

  • 2022: расширение программ господдержки, включая льготную ипотеку.

  • 2023-2024: обсуждение поэтапного сокращения объёма льгот.

  • 2025: подтверждение планов по повышению тарифа и отмене НДС-льготы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Встреча G20 в ЮАР завершилась без итоговой декларации из-за разногласий США и других стран сегодня в 14:44

ИИ сблизил страны, но США сказали "нет": почему G20 не дошла до декларации

На встрече G20 в Кейптауне страны не смогли согласовать декларацию по цифровой экономике и ИИ. Почему документ заблокировали и к чему это приведёт?

Читать полностью » Александр Шойтов: у государства нет механизмов, чтобы обязать бизнес закрывать уязвимости сегодня в 8:17

Хакеры нашли дыру — бизнес закрыл глаза: почему компании не устраняют уязвимости

Белые хакеры находят тысячи уязвимостей в российских компаниях, но большинство так и остаётся открытыми. Почему бизнес не спешит их устранять?

Читать полностью » ИИ не снизил спрос на радиологов: количество вакансий продолжает расти сегодня в 7:11

Диагноз от ИИ — да, увольнение врача — нет: как машины помогают, но не заменяют

ИИ учится распознавать болезни на рентгеновских снимках лучше врачей. Но радиологи всё равно в дефиците и зарабатывают рекордные суммы.

Читать полностью » Трамп объяснил реформу H-1B борьбой с чрезмерным использованием виз сегодня в 6:11

Кремниевая долина в замешательстве: Трамп перекрыл кислород иностранным гениям

Дональд Трамп утвердил повышение сбора за визу H-1B до $100 тыс. Руководители IT-компаний разделились во мнениях: одни поддержали, другие промолчали.

Читать полностью » Бывшие топ-менеджеры Microsoft запустили стартап для замены Excel сегодня в 5:37

Таблицы заплачут, аудиторы — обрадуются: стартап атакует последний бастион Excel

Стартап Maximor от бывших руководителей Microsoft предлагает заменить Excel в финансах сетью ИИ-агентов. Удастся ли им вытеснить таблицы?

Читать полностью » Тим Бернерс-Ли: интернет больше не остаётся полностью свободным сегодня в 4:22

Соцсети забрали свободу, теперь очередь за ИИ? Создатель WWW предупреждает

Тим Бернерс-Ли опубликовал эссе о будущем Интернета и ИИ. Учёный призывает действовать немедленно, чтобы сеть оставалась свободной.

Читать полностью » Минцифры расширило перечень компаний для IT-ипотеки до 7 тысяч — сентябрь 2025 сегодня в 3:44

IT-ипотека расширяется: шанс на дешёвое жильё получили ещё тысячи айтишников

Минцифры расширило список компаний для IT-ипотеки до 7 тысяч. Теперь больше айтишников смогут претендовать на льготный кредит.

Читать полностью » MIT представил SCIGEN — ИИ для генерации новых материалов с учётом физики сегодня в 2:23

ИИ-синтез по щелчку: MIT научил компьютер сам придумывать настоящие материалы

MIT представил SCIGEN — ИИ, который не просто моделирует материалы, а приводит их к реальным открытиям. Что это меняет для науки?

Читать полностью »

Новости
УрФО

В школе №122 Екатеринбурга взяли пробы питания после слухов о заболевших детях
Спорт и фитнес

Учёные: короткие интенсивные тренировки ускоряют метаболизм и снижают риск диабета
Наука

Способность понимать речь в шуме связана с когнитивной нагрузкой — исследование Финляндии
Еда

Учёные отмечают пользу кардамона для пищеварения и бодрости в кофе
Дом

Эксперты предупредили: хлор и стальная вата портят поверхность бытовой техники
Питомцы

80% владельцев животных неправильно хранят корм
Культура и шоу-бизнес

Icegergert & Sky Rae с песней "Наследство" стали лидерами летних чартов VK Музыки
Технологии

Binarly выявила критические уязвимости в прошивках серверных плат Supermicro
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet