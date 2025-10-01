Цифровым больше не легче: IT-компании теряют льготы и платят почти вдвое больше
Правительство России готовит корректировки налоговой политики для IT-сектора. Министр цифрового развития Максут Шадаев подтвердил, что тариф страховых взносов для компаний отрасли будет увеличен с 7,6% до 15%. Кроме того, отменяется льгота по НДС при покупке программного обеспечения, включённого в государственный реестр.
"Да, в условиях существующих бюджетных ограничений подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда по году до предельной базы (2,76 млн рублей) и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра", — заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.
Что изменится для IT-бизнеса
Повышение страховых взносов коснётся оплаты труда сотрудников до установленного порога в 2,76 млн рублей в год. В то же время для IT-компаний сохраняются некоторые льготы, которые должны компенсировать часть изменений.
Среди них:
-
взносы останутся вдвое ниже, чем у большинства других отраслей;
-
сохраняются налоговые льготы на прибыль;
-
действуют программы льготной ипотеки в регионах для сотрудников IT-компаний;
-
предусмотрена отсрочка от военной службы для работников отрасли.
Почему принимается решение
Министр отметил, что экономика сталкивается с серьёзными вызовами, и правительству приходится искать дополнительные источники пополнения бюджета.
"Общая экономическая ситуация остаётся сложной: в планах правительства — повышение НДС и отмена ряда льгот для малого бизнеса", — подчеркнул Шадаев.
При этом, по его словам, курс на поддержку цифровой сферы остаётся приоритетным, а новые меры должны сбалансировать интересы бюджета и отрасли.
Сравнение налоговой нагрузки
|Категория бизнеса
|Страховые взносы
|Льготы
|IT-компании (новые условия)
|15% до базы 2,76 млн ₽
|Налоговые льготы на прибыль, ипотека, отсрочка от армии
|IT-компании (старые условия)
|7,6%
|Льгота по НДС на ПО, налоговые льготы
|Другие отрасли
|30%
|Нет специфических льгот
Советы шаг за шагом: что делать компаниям
-
Провести пересмотр бюджета с учётом увеличенных страховых взносов.
-
Оценить влияние отмены НДС-льготы на стоимость продуктов и пересмотреть ценовую политику.
-
Использовать оставшиеся налоговые преимущества, чтобы снизить нагрузку.
-
Перенастроить долгосрочные продуктовые планы, учитывая новые расходы.
-
Рассмотреть возможности получения господдержки по региональным программам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать рост расходов на фонд оплаты труда.
Последствие: снижение рентабельности, проблемы с выплатой зарплат.
Альтернатива: заранее включить изменения в финансовое планирование.
-
Ошибка: рассчитывать на сохранение прежней льготы по НДС.
Последствие: рост цен для клиентов и падение конкурентоспособности.
Альтернатива: оптимизировать стоимость разработки и продажи ПО.
-
Ошибка: отказ от анализа госпрограмм поддержки.
Последствие: упущенные возможности для компенсации налоговой нагрузки.
Альтернатива: использовать льготные инструменты (ипотека, налог на прибыль, отсрочка).
А что если компания не адаптируется?
Компании, которые не смогут оперативно пересмотреть стратегию, рискуют потерять часть рынка. Клиенты могут перейти к конкурентам, сохранившим привлекательные цены. Однако грамотная оптимизация расходов и использование господдержки позволит минимизировать последствия.
Плюсы и минусы изменений
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение ряда налоговых льгот
|Повышение тарифа с 7,6% до 15%
|Отсрочка от службы для специалистов
|Отмена льготы по НДС на ПО
|Льготная ипотека для работников
|Рост расходов на персонал
|Снижение рисков "обнуления" поддержки
|Необходимость срочной адаптации компаний
FAQ
Когда вступят изменения?
Точные сроки не названы, но речь идёт о ближайшей перспективе бюджетных мер.
Кого коснётся повышение?
Всех IT-компаний, которые пользовались сниженной ставкой страховых взносов.
Будут ли полностью отменены льготы для отрасли?
Нет, часть послаблений сохранится: по налогу на прибыль, ипотеке и отсрочке от армии.
Как это скажется на стоимости ПО?
Вероятно, произойдёт удорожание, так как отмена НДС-льготы увеличит конечную цену продукта.
Мифы и правда
-
Миф: IT-сектор полностью лишается поддержки.
Правда: остаются льготы по налогу на прибыль и другие меры.
-
Миф: повышение тарифов ставит IT-компании в один ряд с другими отраслями.
Правда: даже после изменений страховые взносы для IT остаются вдвое ниже.
-
Миф: компании смогут избежать новых условий.
Правда: повышение является согласованным и обязательным.
Три интересных факта
-
Льгота по страховым взносам для IT-компаний действовала с 2020 года.
-
В период пандемии IT-отрасль считалась одной из ключевых для цифровизации экономики.
-
Россия входит в число стран, где доля госзаказов в IT-сфере значительно выше, чем на рынке частного сектора.
Исторический контекст
-
2020: снижение страховых взносов для поддержки IT-компаний.
-
2022: расширение программ господдержки, включая льготную ипотеку.
-
2023-2024: обсуждение поэтапного сокращения объёма льгот.
-
2025: подтверждение планов по повышению тарифа и отмене НДС-льготы.
