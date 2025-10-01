Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:44

IT-ипотека расширяется: шанс на дешёвое жильё получили ещё тысячи айтишников

Минцифры расширило перечень компаний для IT-ипотеки до 7 тысяч — сентябрь 2025

Минцифры России объявило об очередном расширении перечня IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться льготной ипотекой. Теперь в списке около 7 тысяч организаций — это в 2,5 раза больше, чем год назад, и на тысячу больше по сравнению с предыдущим обновлением.

Как проверить компанию

Проверить, входит ли работодатель в перечень, можно через сервис на "Госуслугах". Для этого достаточно ввести ИНН или название компании в поисковой строке.

Чтобы попасть в список, организации должны были воспользоваться налоговыми льготами по итогам 2024 года и подать согласие на раскрытие налоговой тайны (код 10062) в ФНС до 20 сентября 2025 года. Если согласие уже бессрочное, повторно направлять его не нужно.

Это согласие даёт банкам инструмент проверки: заёмщик действительно работает в компании, подходящей под условия IT-ипотеки. Требование распространяется только на кредиты, оформленные после 1 августа 2024 года.

Что делать, если компании нет в списке

Если работодатель не оказался в перечне, стоит уточнить у него детали. Возможные причины:

• организация не применяла налоговые льготы по итогам прошлого года;
• согласие было оформлено с ошибками;
• документы отправили позже установленного срока.

Следующее обновление

Минцифры планирует обновить список снова в конце мая 2026 года. Компании, которые не нашли себя сейчас, могут до 20 мая подать согласие повторно или заявиться на налоговые льготы до конца 2025 года. При этом доход от IT-деятельности по итогам года должен составлять не менее 70%.

Сравнение условий

Год Количество компаний в перечне Изменения
2024 около 2,8 тыс. стартовый список
2025 (предыдущее обновление) 6 тыс. +3,2 тыс. компаний
2025 (текущее обновление) 7 тыс. +1 тыс. компаний

Советы шаг за шагом

  1. Сначала проверьте компанию на "Госуслугах".

  2. Если её нет в перечне — обратитесь в отдел кадров или бухгалтерию.

  3. Уточните, подавалось ли согласие в ФНС и не было ли ошибок.

  4. При необходимости попросите работодателя подать согласие до 20 мая 2026 года.

  5. При оформлении ипотеки убедитесь, что кредит берётся после 1 августа 2024 года, иначе проверка не потребуется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: не проверить работодателя перед подачей заявки.
→ Последствие: банк откажет в ипотеке.
→ Альтернатива: использовать сервис на "Госуслугах" заранее.

• Ошибка: работодатель отправил согласие поздно.
→ Последствие: компания не попала в перечень.
→ Альтернатива: подать документы до нового дедлайна.

• Ошибка: игнорировать требование по доле дохода от IT.
→ Последствие: организация не получит льготы.
→ Альтернатива: заранее планировать структуру доходов.

А что если…

А что если компания в текущем году потеряет долю IT-дохода ниже 70%? В таком случае она не сможет заявиться на налоговые льготы и автоматически выпадет из списка льготной ипотеки.

Плюсы и минусы льготной IT-ипотеки

Плюсы Минусы
Ставка ниже рыночной Требуются подтверждения от ФНС
Поддержка молодых специалистов Жёсткие условия для работодателей
Рост доступности жилья для айтишников Список обновляется нечасто
Прозрачная проверка через "Госуслуги" Риск ошибок со стороны компании

FAQ

Как проверить, подходит ли моя компания?
Зайдите на "Госуслуги", введите ИНН или название организации.

Можно ли подать документы, если срок пропущен?
Да, но только до 20 мая 2026 года при новом обновлении перечня.

Сколько уже воспользовались IT-ипотекой?
На данный момент оформлено 89 тысяч кредитов.

Мифы и правда

• Миф: в список попадают все компании с IT-кодом ОКВЭД.
Правда: учитываются только те, кто применяет налоговые льготы и подал согласие.

• Миф: согласие нужно предоставлять каждый год.
Правда: бессрочное согласие повторно подавать не требуется.

• Миф: ипотеку можно оформить без проверки банка.
Правда: банк обязан убедиться, что заёмщик работает в компании из перечня.

Три интересных факта

  1. Впервые IT-ипотека появилась в 2022 году как мера поддержки специалистов на фоне дефицита кадров.

  2. Основное условие включения компании — доход от IT-деятельности не ниже 70%.

  3. В 2025 году список расширился более чем вдвое по сравнению с началом программы.

Исторический контекст

• 2022 год — запуск программы льготной ипотеки для IT-сферы.
• 2024 год — список компаний насчитывал менее 3 тысяч организаций.
• 2025 год — рост перечня до 7 тысяч, что открывает доступ к программе для значительно большего числа специалистов.

