Марина Левченко Опубликована сегодня в 15:03

Хотел расти в IT — а правила уже другие: без этого наверх больше не пускают

Автоматизация сократила число карьерных ступеней в IT — ZDNet

Автоматизация и искусственный интеллект меняют правила игры в IT-карьере быстрее, чем когда-либо прежде. Вертикальный путь от разработчика до директора по информационным технологиям больше не выглядит гарантированным, а конкуренция за руководящие роли усиливается. При этом компании по-прежнему нуждаются в технологических лидерах, способных связывать IT-стратегию с бизнес-целями. Об этом сообщает издание ZDNet, опросившее руководителей, которым удалось выстроить успешную карьеру в цифровой сфере.

Возможности важнее должностей

Директор по информационным технологиям Lenovo Арт Ху считает, что фокус на названиях позиций мешает профессиональному росту. По его словам, решающую роль играют не формальные статусы, а способность работать на стыке технологий и бизнеса и объединять людей вокруг задач.

"Люди, которые свободно владеют как технологиями, так и бизнесом, чувствуют себя комфортно на стыке этих сфер и могут помочь объединить людей", — сказал директор по информационным технологиям Lenovo Арт Ху.

Он отметил, что узкая специализация, например управление только дата-центром, всё реже ведёт к продвижению.

ИИ как точка роста для лидеров

Директор по цифровым технологиям, данным и технологиям The Pensions Regulator Пол Невилл уверен, что роль цифрового лидера должна быть представлена на высшем управленческом уровне. Он подчёркивает, что IT и кибербезопасность стали ключевыми факторами бизнес-рисков и возможностей.

По его словам, именно ИИ показал компаниям необходимость руководителей, которые способны оценивать потенциал новых технологий и одновременно управлять рисками, взаимодействуя с другими членами правления.

Совместная работа вместо иерархий

IT-директор Nash Squared Анкур Ананд обращает внимание на рост влияния IT-руководителей внутри компаний. Согласно исследованию Digital Leadership, около 65% IT-директоров входят в состав руководства организаций.

Ананд отмечает, что современное лидерство строится не на формальных полномочиях, а на результате. Он подчёркивает важность навыков коммуникации, эмпатии и влияния, которые помогают устранять разрозненность между подразделениями и выстраивать общую цифровую стратегию.

IT в центре управленческих решений

Исполнительный директор Nash Squared Бев Уайт считает, что давление на топ-менеджмент растёт, но одновременно расширяются и возможности для цифровых лидеров. По её словам, IT -директора перестали быть наблюдателями и всё чаще оказываются в центре ключевых изменений.

Она отмечает, что в условиях макроэкономических и геополитических вызовов именно IT -руководители могут возглавлять анализ данных и моделирование сценариев, помогая бизнесу принимать решения.

Навыки чтения контекста

Директор по данным и аналитике Colgate-Palmolive Диана Шилдхаус подчёркивает критическую роль коммуникации. Она считает, что начинающим IT -специалистам важно уметь ясно объяснять цели, ценность проектов и их связь со стратегией компании.

По её словам, технические знания остаются важными, но для руководителей всё большее значение приобретают понимание бизнеса, работа с людьми и способность чувствовать динамику обсуждений на совещаниях.

