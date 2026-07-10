Разработчиков подвинули алгоритмы: как нейросети меняют рынок вакансий

Российский рынок IT-вакансий переживает период трансформации, вызванный внедрением нейросетей и изменением технологического ландшафта. Об этом NewsInfo рассказал независимый HR-эксперт, кандидат экономических наук Александр Сивогривов.

Ранее стало известно, что в первой половине 2026 года количество предложений о работе в российском IT-секторе снизилось на двадцать один процент. При этом армия соискателей, претендующих на эти позиции, увеличилась на сопоставимую величину.

Данные показатели отражают текущую нестабильность процессов внедрения нейросетей в корпоративную среду.

По мнению эксперта, нынешние показатели нельзя рассматривать в отрыве от сезонных колебаний и глубоких сдвигов в методах разработки. Сивогривов пояснил, что до осени рынок традиционно демонстрирует замедление активности, поэтому итоговые выводы о трендах можно будет делать лишь по результатам нескольких месяцев.

"Сейчас идет освоение инструментов ИИ. Соответственно, с этим связано. Сейчас лето. Летом всегда просаживается рынок труда, ближе к осени он начинает выходить. Надо сравнивать год с годом", — отметил Сивогривов.

Эксперт подчеркнул, что IT-сфера адаптируется к работе в условиях импортозамещения программного обеспечения. Переход с привычных инфраструктур на суверенные решения требует от специалистов специфических компетенций. Многие кандидаты, чьи навыки ограничивались обслуживанием систем Windows, могут оказаться менее востребованными в текущих реалиях, что подтверждает важность освоения новых цифровых навыков для соискателей.

Одной из причин снижения числа вакансий для линейных разработчиков стала высокая эффективность автоматизации. Современные алгоритмы позволяют сократить время на создание приложений, выполняя значительную часть работы по написанию и проверке кода.

"Часть компаний реструктурируется, часть переходят на инструменты, связанные с ИИ, разработчики практически не нужны, их опции выполняют определенные алгоритмы. Для того, чтобы написать небольшое приложение, требуется время на запрос, время на обработку и время на контроль кода", — пояснил эксперт.

Ситуация осложняется тем, что рынок труда в целом сталкивается с серьезными вызовами, связанными с дефицитом персонала, что отражается на рекордно низком уровне безработицы в России. При этом наряду с IT-сектором наблюдается трансформация спроса на другие специальности, о чем свидетельствует нехватка рабочих рук на промышленных предприятиях. Ожидается, что к концу года станет понятнее, как именно изменится ландшафт IT-индустрии после завершения периода массовой оптимизации процессов управления, которая также затрагивает менеджеров среднего звена.

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