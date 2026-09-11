Рядовой программист может стать профессией прошлого: что теперь будет цениться в сфере IT

Сфера информационных технологий переживает масштабную трансформацию, в ходе которой классическое написание кода вручную постепенно уступает место автоматизированным системам. Карьерный консультант Анна Мухина пояснила в беседе с NewsInfo, что привычная роль рядового программиста исчезает, трансформируясь в функции оператора и постановщика задач для нейросетей.

Ранее сообщалось, что к 2030 году искусственный интеллект может взять на себя основной объем интеллектуального труда. Аналитики Anthropic прогнозируют резкое падение спроса на традиционных разработчиков и аналитиков, предполагая, что доходы в секторе могут снизиться более чем на десять процентов, а специалистам придется переходить в прикладные сферы, такие как медицина или энергетика.

По словам Мухиной, отрасль развивается интенсивнее других направлений, и текущие изменения связаны прежде всего с внедрением алгоритмов ИИ. При этом эксперт уверена, что полностью исключить участие специалиста из процесса невозможно, так как управление системой и интеграция ее решений в реальную жизнь остаются за человеком.

"Профессия рядового программиста, который сидит и руками на клавишах набивает какие-то буковки, которые складываются в программы, вот такая профессия действительно исчезнет. Есть новое понятие вебкодинг, когда искусственный интеллект большими блоками пишет код, берет на себя долгую и кропотливую работу", — рассказала Мухина.

Изменения на рынке труда вынуждают действующих профессионалов постоянно осваивать новые инструменты. Ощутимое давление испытывают тестировщики и системные аналитики, чьи функции все чаще автоматизируются. Процесс затрагивает и условия найма: сейчас нейросети меняют рынок вакансий, заставляя соискателей адаптироваться к новым требованиям работодателей.

Мухина отметила, что ИИ становится инструментом, которому нужно правильно ставить задачи и интерпретировать полученный результат для конечного пользователя. Контроль рамок безопасности алгоритмов также остается критической задачей человека. Тем временем многие разработчики начали искать другую работу, не желая конкурировать с искусственным интеллектом в текущих условиях.

"Роль традиционная айтишника меняется, скорее он становится неким связующим звеном между требованиями прикладной области и искусственным интеллектом. Он умеет правильно поставить задачу искусственному интеллекту и дальше правильно объяснить, что делать пользователю с результатом труда искусственного интеллекта", — пояснила эксперт.

Для тех, кто только планирует карьеру, консультант рекомендует делать ставку на фундаментальное техническое образование в ведущих вузах. Однако академические программы часто не успевают за рынком, поэтому самообразование должно идти параллельно с учебой. Сегодня востребованные в будущем профессии требуют гибкости и раннего выхода на практику.

Уже со второго-третьего курса студентам стоит проходить профильную сертификацию, часто на английском языке, чтобы сохранить конкурентоспособность. Часто возникают ситуации, когда обучение новичков создает угрозу для устойчивости бизнеса, если оно оторвано от практики. Чтобы избежать ошибок, важно грамотно выбирать направления переобучения, ориентируясь на актуальные запросы технологических компаний.

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