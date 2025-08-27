Новый импульс IT-разработкам: чем поможет Новосибирской области соглашение с Натальей Касперской

Новосибирская область сделала новый шаг в укреплении технологического суверенитета. На форуме "Технопром-2025" было подписано соглашение между правительством региона и Ассоциацией разработчиков программных продуктов "Отечественный софт". Документ, подписанный губернатором Андреем Травниковым и главой ассоциации Натальей Касперской, направлен на ускорение внедрения российского программного обеспечения в ключевых отраслях экономики.

Губернатор Травников отметил, что несмотря на активную работу местных разработчиков, сохраняется парадоксальная ситуация, когда компании зачастую не знают о возможностях друг друга. Новое соглашение призвано устранить эти информационные барьеры и создать эффективную систему взаимодействия между разработчиками и потребителями ПО.

"Объединение усилий позволит не только делиться опытом, но и совместно решать задачи по созданию нового отечественного программного обеспечения, его тестированию на реальных производствах", — подчеркнул глава региона.

Наталья Касперская со своей стороны отметила, что если раньше предприятия просто не знали о существовании российских аналогов, то теперь столкнулись с завышенными ожиданиями.

"Путь, который иностранные вендоры проходили 30 лет, мы должны пробежать за пять. Это возможно только при совместных усилиях", — заявила она.

По данным пресс-службы правительства области, ситуация с импортозамещением в регионе соответствует общероссийским тенденциям. Как ранее заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, уровень использования отечественного ПО в стране достиг почти 50%, что более чем в два раза выше показателей досанкционного периода.