Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
024 п. Листвянка. Байкал
024 п. Листвянка. Байкал
© commons.wikimedia.org by A. L. (loading) is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:42

От копченой рыбы до ледовых фигур: чем удивляет Листвянка зимой и летом

Листвянка - ворота к Байкалу: история, достопримечательности и туристические маршруты

На берегу священного Байкала, у истока реки Ангары, лежит удивительное место — посёлок Листвянка. Это своеобразный "порт Байкала", первая точка, куда приезжают туристы, чтобы увидеть величественное озеро, вдохнуть чистый сибирский воздух и прикоснуться к природе, не имеющей аналогов в мире.

Листвянка — это не просто поселок, а живая легенда, где встречаются история, традиции, ремесла и научные открытия.

Как добраться и с чего начинается путешествие

Именно отсюда начинаются большинство туристических маршрутов по Байкалу. Добраться до Листвянки можно несколькими способами:

  • на автобусе или маршрутке из Иркутска по Байкальскому тракту (в пути около часа);
  • на теплоходе, отходящем от пристани "Ракета";
  • или на автомобиле, чтобы по пути остановиться на смотровых площадках и насладиться видами тайги и гор.

Это одно из самых доступных и популярных направлений для тех, кто хочет познакомиться с Байкалом впервые.

Исторический очерк

История Листвянки уходит в конец XVIII века. Первые упоминания о поселении встречаются в записях немецкого путешественника и учёного Иоганна Готлиба Георги. В то время это была небольшая деревня под названием Лиственничная - в честь густых лесов лиственницы, растущих по берегам Ангары.

Первые жители — казаки и переселенцы - занимались охотой, рыболовством и торговлей. Благодаря выгодному расположению — у выхода Ангары из Байкала — поселок стал важным пунктом на торговых маршрутах, соединявших Сибирь, Монголию и Дальний Восток.

Судостроительная слава

В XIX веке Листвянка становится центром судостроения Байкала. Здесь действовала большая верфь, где строились корабли и пароходы, в том числе легендарные ледоколы "Байкал" и "Ангара". Эти суда стали символами освоения сибирских водных просторов и до сих пор считаются инженерными шедеврами своего времени.

Местные жители гордились тем, что каждый второй мужчина был либо судостроителем, либо моряком. С тех времён Листвянку часто называют "деревней у воды", где всё связано с Байкалом.

Современная Листвянка: курорт и музей природы

Сегодня Листвянка — это курортный посёлок, куда приезжают туристы со всей России и из-за рубежа. Здесь множество уютных гостиниц, гостевых домов и кафе. На рыбном рынке всегда шумно и ароматно: главная гордость прилавков — байкальский омуль, который лучше всего покупать утром, пока не разобрали.

Местные рестораны предлагают блюда сибирской кухни: строганину, уху, расстегаи с рыбой и знаменитую копчёную нерпу.

Из Листвянки отправляются экскурсии на теплоходах:

  • в бухту Песчаная,
  • в посёлок Большие Коты,
  • к порту Байкал и обратно.

Можно арендовать катер или воспользоваться паромом, соединяющим два берега Ангары.

Байкальские приключения: от дайвинга до ледовых сафари

Листвянка предлагает активный отдых круглый год. Летом здесь популярны дайвинг и катание на катерах, зимой — подледная рыбалка, ледовые сафари и езда на собачьих упряжках.

Рядом с посёлком находится более 10 дайв-сайтов, где можно совершить погружение на глубину до 40 метров. Холодная байкальская вода кристально прозрачна, а подводный мир поражает богатством: губки, водоросли, рыбы, причудливые каменные формы.

Зимой на набережной устраивают фестиваль ледовых фигур - целый город изо льда с горками, лабиринтами и подсветкой.

Будущее Байкальского берега

К 2026 году в Листвянке планируется строительство крупного туристического комплекса "Байкал-Сити". Он объединит гостиницы, музеи, рестораны и выставочные площадки. Новый проект должен сделать Байкал привлекательным для путешественников не только летом, но и зимой, обеспечив круглогодичный поток гостей и развитие местной экономики.

Главные достопримечательности Листвянки

  1. Байкальский лимнологический музей - уникальный научно-познавательный центр, посвящённый природе озера. В 11 аквариумах представлена фауна Байкала, включая обитателей, живущих на глубине более километра. Здесь можно "погрузиться" на дно озера с помощью виртуального батискафа.
  2. Нерпинарий - единственный в мире театр дрессированных байкальских нерп, милых и умных обитателей озера. Их шоу — одно из самых посещаемых зрелищ в регионе.
  3. Свято-Никольская церковь XIX века — деревянный храм, словно сошедший со страниц русских сказок. Считается, что он оберегает всех путешественников Байкала.
  4. Шаман-камень - легендарная скала у истока Ангары. По преданию, сюда бросился влюблённый шаман, не сумевший завоевать сердце Байкала. Место почитается как древний языческий символ.
  5. Камень Черского - смотровая площадка, с которой открывается головокружительный вид на озеро и исток Ангары. Особенно красиво здесь на закате.
  6. Астрофизическая обсерватория - гордость российской науки. Здесь расположен крупнейший в стране солнечный телескоп.
  7. Галерея В. Пламеневского - частная коллекция картин, икон и скульптур, созданная архитектором и литератором, который живёт в Листвянке и сам проводит экскурсии.

Природа, которой нет равных

Байкал — это не просто озеро. Это живой организм, древнее и чище любого другого водоёма на планете. Вода здесь настолько прозрачна, что камни видны на глубине до 40 метров. В ясные дни кажется, будто небо и озеро сливаются воедино, а воздух наполнен озоном и ароматом хвои.

Частые вопросы (FAQ)

Как добраться до Листвянки?
Из Иркутска — автобусом или маршруткой по Байкальскому тракту (70 км, около часа в пути), либо на теплоходе с пристани "Ракета".

Где остановиться?
В Листвянке есть отели, гостевые дома и турбазы на любой бюджет — от простых комнат до панорамных апартаментов у воды.

Что лучше привезти?
Омуль, сувениры из кедра, байкальские камни и изделия местных мастеров.

Листвянка — это не просто ворота к Байкалу, а место, где прошлое и настоящее соединяются в гармонии с природой. Здесь можно ощутить дух первооткрывателей, вдохнуть свежий байкальский воздух и увидеть величественную гладь самого глубокого озера планеты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Движение Ветераны России предложило временно запретить поездки россиян в страны НАТО, включая Турцию вчера в 19:57
От Антальи до Парижа — стоп: куда теперь нельзя будет летать россиянам

Общественное движение "Ветераны России" предлагает временно запретить туры в страны НАТО, включая Турцию. Почему авторы считают это мерой безопасности и что ждёт внутренний туризм?

Читать полностью » Эксперты: японцы считают чаевые нарушением профессиональной гордости вчера в 18:25
Чаевые как оскорбление: почему доброта иностранцев ставит японцев в тупик

Япония вновь на пике туристического интереса — узнайте, почему в стране не принято оставлять чаевые и как правильно выразить благодарность без неловкости.

Читать полностью » С 7 октября в метро Стамбула действует новый порядок перевозки чемоданов вчера в 16:33
В стамбульском метро теперь взвешивают чемоданы: новое правило удивило даже местных

С 7 октября 2025 года в стамбульском метро вступили в силу новые правила перевозки багажа, призванные улучшить комфорт и безопасность пассажиров. Узнайте, что изменилось.

Читать полностью » Как выбрать идеальный месяц для отпуска: календарь направлений от ОАЭ в январе до Шри-Ланки в декабре вчера в 15:10
Как угадать с погодой и попасть в рай — календарь стран, где "всё совпало"

Узнайте, как спланировать идеальное путешествие, выбрав 'правильный' месяц и страну. Советы по экономии, выбору отелей и страховки, а также лайфхаки для незабываемого отдыха.

Читать полностью » В Китае и Японии прошёл Праздник середины осени — символ воссоединения семей вчера в 14:34
Полная луна над Азией: прошла ночь, когда люди и боги снова встречаются

Праздник середины осени объединяет людей по всему миру, раскрывая множество традиций и легенд. Узнайте, как отметить это событие с близкими, вкусно и интересно.

Читать полностью » От Страсбурга до Цюриха: десять рождественских ярмарок Европы, которые называют самыми красивыми вчера в 13:59
Один декабрь — десять чудес: маршруты, где Рождество пахнет корицей и огнями

Откройте для себя 10 самых красивых рождественских ярмарок Европы! Узнайте, когда лучше ехать, что обязательно попробовать и как спланировать идеальное путешествие. Советы и секреты для незабываемой поездки на European Christmas Markets.

Читать полностью » Путеводитель по Ликино-Дулево: музеи, храмы и традиции старейшего фарфорового центра России вчера в 12:27
Маленький город с большим именем: как Ликино-Дулево стало символом русского фарфора

Небольшой подмосковный город, где фарфор рождается из глины и вдохновения. Ликино-Дулево — живая легенда русской керамики и мастерства.

Читать полностью » Красноярск - город на Енисее: история, достопримечательности и символы Сибири вчера в 11:24
Между небом и Енисеем: прогулка по Красноярску, где каждый дом хранит историю

Город на Енисее — гордый, могучий, сияющий. Красноярск объединяет историю и природу, промышленность и поэзию настоящей Сибири.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренеры показали 30 эффективных кардиоупражнений с собственным весом
Авто и мото
Эксперты назвали главные ошибки водителей и пешеходов, ведущие к ДТП
Питомцы
Ветеринар Коста: короткошерстных собак достаточно мыть раз в 2–4 недели
Садоводство
Лаванда, базилик и чеснок создают природный барьер от насекомых
Спорт и фитнес
Тренер Крис Хериа представил комплекс упражнений для укрепления пресса без оборудования
Садоводство
Учёные подтвердили: тимьян, душица и петрушка способны зимовать в открытом грунте
Культура и шоу-бизнес
Александр Гордон объяснил, почему не отказался от американского гражданства
Технологии
Xiaomi выпустит за пределами Китая только базовую модель Xiaomi 17 — без версий Pro и Pro Max
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet