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  • Опубликована сегодня в 11:24

Польша не захотела расставаться сразу со всеми своими истребителями МиГ-29

Польша не намерена передавать Украине сразу все свои истребители МиГ-29, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Думаю, мы не будем отдавать все. Точно не в одной партии", — сказал он. По словам Яблоньского, процесс передачи истребителей осуществляется в атмосфере секретности.

Накануне президент польской республики Анджей Дуда обозначил, что Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре истребителя МиГ-29. Страна располагает 28 истребителями, они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк.

В 1989 году, после развала Советского Союза, Польша стала независимой страной и начала поиск новых партнеров для обеспечения своей безопасности. В результате, в 1995 году Польша закупила у России 22 истребителя МиГ-29.

С начала 2000-х годов Польша начала модернизировать свой парк МиГ-29, с целью увеличения их боевой готовности и возможности противостоять современным воздушным угрозам. В рамках программы модернизации, Польша закупила новые радары, вооружение, средства защиты и системы связи для своих МиГ-29.

Однако, после вступления Польши в НАТО в 1999 году, страна начала сотрудничать с членами альянса в области обеспечения своей безопасности. В результате, Польша начала постепенно заменять свои МиГ-29 на новые истребители, такие как F-16, закупленные в США.

В 2017 году Польша окончательно прекратила эксплуатацию своих МиГ-29, заменив их на новые истребители F-16 и F-35.

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