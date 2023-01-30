Канцлер Германии Олаф Шольц ответил журналистам на вопрос о возможных поставках боевых истребителей на Украину.

"В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти исключительно о фактах, и этим все сказано", — отметил Шольц.

Также он добавил, что вместо поддержки Украины на первый план сейчас выдвигаются внутриполитические вопросы.

Как отмечает в своей статье Welt, после интенсивных дебатов о поставках танков, канцлер теперь хочет любой ценой избежать последующей дискуссии об истребителях.

Кроме того, по словам журналистов, Шольц во время визита в Чили еще раз подчеркнул, что он и президент США Джо Байден исключили введение бесполетных зон в самом начале конфликта, потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО.