Канцлер Германии Олаф Шольц ответил журналистам на вопрос о возможных поставках боевых истребителей на Украину.
"В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти исключительно о фактах, и этим все сказано", — отметил Шольц.
Также он добавил, что вместо поддержки Украины на первый план сейчас выдвигаются внутриполитические вопросы.
Как отмечает в своей статье Welt, после интенсивных дебатов о поставках танков, канцлер теперь хочет любой ценой избежать последующей дискуссии об истребителях.
Кроме того, по словам журналистов, Шольц во время визита в Чили еще раз подчеркнул, что он и президент США Джо Байден исключили введение бесполетных зон в самом начале конфликта, потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО.
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