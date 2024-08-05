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Слебода: истребители F-16 давно устарели
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Истребители F-16 давно устарели, заявил американский политолог

Слебода: истребители F-16 давно устарели

Американский лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16, который недавно был получен Украиной, уже давно не соответствует современным требованиям. Об этом информировал специалист в области политических наук из Соединённых Штатов Америки Марк Слебода во время беседы на канале Dialogue Works видеохостинга YouTube.

По словам Марка Слебоды, американские лёгкие истребители четвёртого поколения F-16 уже долгое время считаются устаревшими летательными аппаратами, которые, в теории, будут противодействовать наилучшей системе противовоздушной обороны во всём мире, что определённо доказано.

Как сообщил специалист в области политических наук, одна из множеств проблем, с которой придётся столкнуться столице и крупнейшему городу Украины, — это вечный риск ликвидации летательных аппаратов в случае их приближения к территории боевых действий. Марк Слебода добавил, что в Российской Федерации никаким образом не допустят использования ракет "воздух-земля" с этих истребителей.

Марк Слебода уверен в том, что силы РФ с воодушевлением начнут отслеживать эти истребители, дабы преподать урок и не дать им совершить "прецедент".

Фото: Flickr / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Siuta B. Ika (the image is in the public domain)

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