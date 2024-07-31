Первая "небольшая" партия американских многофункциональных лёгких истребителей четвёртого поколения F-16, которая была отправлена государствами Организации Североатлантического договора, была доставлена на Украину. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники, обладающие информацией о произошедшем.
Как сообщает информационное агентство, первая поставка американских многофункциональных лёгких боевых самолётов четвёртого поколения F-16, которые были переданы государствами, состоящими в международной военно-политической организации НАТО, была доставлена на Украину. Отмечается, что число самолётов невелико.
Кроме того, сообщается, что ещё непонятно, смогут ли на Украине сразу же задействовать боевые самолёты или им понадобится ещё какое-то время.
Фото: Flickr / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Siuta B. Ika (the image is in the public domain)
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