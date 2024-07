Первая "небольшая" партия американских многофункциональных лёгких истребителей четвёртого поколения F-16, которая была отправлена государствами Организации Североатлантического договора, была доставлена на Украину. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники, обладающие информацией о произошедшем.

Кроме того, сообщается, что ещё непонятно, смогут ли на Украине сразу же задействовать боевые самолёты или им понадобится ещё какое-то время.

Фото: Flickr / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Siuta B. Ika (the image is in the public domain)