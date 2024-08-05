Израиль в третий раз созванивался Пентагоном после убийства Хании

Глава оборонного ведомства Израиля, Йоав Галант, в третий раз провел телефонные переговоры с руководителем Пентагона, Ллойдом Остином, после ликвидации лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС, Исмаила Хании.

В ходе разговора министры обсудили боеготовность израильской армии к возможным агрессивным действиям со стороны Ирана и его партнеров, как сообщает пресс-служба израильского министерства обороны.

Напомним, что Хания был ликвидирован 31 июля в Тегеране. ХАМАС возложило ответственность за гибель своего лидера на Израиль и предупредило о неизбежном ответе. Официальных комментариев от Армии обороны Израиля по поводу ликвидации Хании не поступало.

В сообщении пресс-службы говорится, что Галант проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации в сфере безопасности в регионе и о готовности Армии обороны Израиля обеспечить защиту страны от потенциальных угроз со стороны Ирана и его сторонников. Министры обсудили различные сценарии развития событий и соответствующие оборонительные и наступательные стратегии.

Ведомство также отметило, что Галант подчеркнул важную роль США в формировании коалиции, направленной на защиту Израиля от Ирана и его союзников. Министерство обороны Израиля добавило, что Галант поддерживает постоянную связь с Остином с момента начала боевых действий на территории страны. Однако в связи с потенциальной угрозой со стороны Ирана после ликвидации Хании, контакты между израильским министром и главой Пентагона стали более частыми.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждали, что верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на ликвидацию Хании в Тегеране.

Позже представитель Ирана в ООН, Амир Саид Ирвани, заявил на заседании Совета Безопасности, что Тегеран, руководствуясь нормами международного права, оставляет за собой право на самооборону и ответные меры на ликвидацию лидера политического крыла ХАМАС в тот момент, когда сочтет это необходимым.

Он также высказал мнение, что эта ликвидация не была бы возможна без поддержки Израиля со стороны американской разведки. Дипломатическая миссия Ирана в ООН также призвала Совет Безопасности ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

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