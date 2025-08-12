Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:41

Живая история Сибири: как купеческое село стало туристической жемчужиной

Омское село Ингалы получило статус исторического поселения федерального значения

Старейшее село Омской области — Ингалы — официально включено в федеральный реестр исторических поселений. Основанное в 1610 году, оно стало первым населенным пунктом региона, удостоенным такого статуса. Это решение открывает новые возможности для сохранения уникального архитектурного наследия и развития туристического потенциала территории.

Историческая ценность Ингалов связана с их расположением на Московско-Сибирском тракте — главной транспортной артерии XVIII-XIX веков. Через село проходили торговые караваны: из центра России везли промышленные товары, а обратно — пушнину, чай и сельхозпродукцию. Ярмарки и активная коммерческая деятельность оставили после себя хорошо сохранившиеся купеческие постройки, включая лавку сыровара Кожевникова и магазин владельцев маслодельного завода Чередовых.

Министерство культуры Омской области провело масштабную исследовательскую работу перед принятием решения о присвоении статуса. Специалисты изучили архивные документы и провели натурное обследование десяти старинных жилых домов на улице Советской, которые теперь получат особую защиту.

Большереченский район, где расположены Ингалы, уже пользуется популярностью у путешественников. Новый статус села позволит привлечь дополнительное внимание к его историческим достопримечательностям и создать инфраструктуру для культурно-познавательного туризма. В перспективе это может стать импульсом для экономического развития территории и сохранения уникального облика старинного сибирского поселения.

Эксперты отмечают, что признание Ингалов историческим поселением — важный шаг в сохранении материальных свидетельств освоения Сибири. Теперь перед местными властями стоит задача разработать комплексную программу реставрации и музеефикации объектов, чтобы превратить село в полноценный туристический центр региона.

