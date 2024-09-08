Исторический максимум ипотеки в августе 2024: средний кредит достиг 4,64 млн рублей

В августе средняя сумма предоставленного кредита возросла на 3% по сравнению с июлем, достигнув 4,64 миллиона рублей, что стало историческим максимумом, согласно данным консалтинговой компании Frank RG.

По ее информации, единственным сегментом розничного кредитования, показавшим рост в августе по сравнению с июлем, стала ипотека. Общая сумма выданных кредитов возросла на 6%, составив 371,9 миллиарда рублей. Однако этот рост произошел на фоне значительного падения в июле, а в годовом исчислении объемы снизились на 57%.

"Средний размер выданного кредита увеличился на 3,3% и в августе 2024 года составил 4,64 миллиона рублей, что является историческим максимумом", — отмечается в отчете компании.

Российские банки по данным Frank RG увеличили объемы ипотечных займов на почти 3% по месячному сравнению, но годовое снижение составило 62% по сравнению с августом 2023 года.

По оценкам Frank RG, общий объем кредитования физическим лицам в России в августе снизился на 4% относительно июля, составив 1,2 триллиона рублей, что на треть ниже уровня августа 2023 года.

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