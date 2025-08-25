Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:28

Животное с признаками корабля: палеонтологи раскрыли удивительный облик динозавра

Джереми Локвуд открыл новый вид динозавра Istiorachis macarthurae

На острове Уайт в Англии был обнаружен новый вид динозавров с заметным "парусом" вдоль спины и хвоста. Открытие описано в Papers in Palaeontology. Этот вид игуанодонов получил название Istiorachis macarthurae и стал настоящей сенсацией в мире палеонтологии.

Этот вид игуанодонов был идентифицирован Джереми Локвудом, бывшим терапевтом, в ходе его исследований для получения докторской степени в Портсмутском университете и Музее естественной истории Лондона. За последние пять лет Джереми в одиночку вчетверо увеличил известное разнообразие мелких игуанодонов острова Уайт. Успех Джереми Локвуда демонстрирует, что увлечение и упорство могут привести к значительным научным открытиям.

Переисследование костей: обнаружение необычных отростков и парусоподобной структуры

Открытие сделано благодаря переисследованию костей динозавра из коллекции музея. До сих пор считалось, что эти окаменелости, возраст которых составляет около 125 миллионов лет, принадлежали одному из двух известных видов игуанодонов. Однако Локвуд заметил нечто необычное.

"У этого животного были особенно длинные костяные отростки, что было очень необычно", — отметил Локвуд.

Внимательное изучение костей позволило выявить уникальные особенности нового вида.

Ученый понял, что у игуанодона вдоль спины была выраженная парусоподобная структура, что отличало его от других, найденных на острове. Локвуд назвал нового динозавра Istiorachis macarthurae. Istiorachis переводится как "парусный позвоночник", а macarthurae отдает дань уважения Дэйм Эллен МакАртур, британской яхтсменке с острова Уайт, которая в 2005 году установила мировой рекорд по самому быстрому одиночному кругосветному плаванию без остановок. Название нового вида динозавра сочетает в себе описание его уникальной особенности и признание достижений известной британской спортсменки.

Экстравагантность эволюции: половое поведение и динозавровые паруса

Локвуд объясняет, что эволюция иногда предпочитает экстравагантность практичности. Хотя точное назначение динозавровых "парусов" дискуссионно — от регуляции тепла тела до накопления жира — ученые считают, что в этом случае наиболее вероятным объяснением является половое поведение. "Парус” на спине динозавра мог служить для привлечения внимания противоположного пола.

Таким образом, стало понятно, что удлинение костяных отростков у игуанодонтов началось в поздней юре и стало относительно обычным явлением в раннем меловом периоде. Открытие Istiorachis macarthurae позволяет лучше понять эволюцию и разнообразие игуанодонтов.

Интересные факты о динозаврах

Динозавры жили на Земле более 160 миллионов лет.
Самым большим динозавром был аргентинозавр, который достигал длины около 40 метров.
Птицы являются потомками динозавров.

В заключение, открытие нового вида динозавра Istiorachis macarthurae с "парусом” на спине является важным шагом в изучении древней жизни на Земле. Это открытие также демонстрирует, что даже в хорошо изученных музейных коллекциях можно найти новые и удивительные находки.

