Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил в социальной сети Х, что Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, так как он сосредоточен на развитии своего военно-промышленного комплекса. Это заявление было сделано в ответ на сообщение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи.
"ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США и НАТО", - отметил Уоллес. Он подчеркнул, что расширение и развитие военно-промышленного комплекса стало для Евросоюза важнее, чем забота о собственных гражданах.
Во вторник Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.
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