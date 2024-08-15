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Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса
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Мик Уоллес: "ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США, НАТО"

Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил в социальной сети Х, что Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, так как он сосредоточен на развитии своего военно-промышленного комплекса. Это заявление было сделано в ответ на сообщение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи.

"ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США и НАТО", - отметил Уоллес. Он подчеркнул, что расширение и развитие военно-промышленного комплекса стало для Евросоюза важнее, чем забота о собственных гражданах.

Во вторник Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.

Wikimedia Commons/Own work,Анк Кумар , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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