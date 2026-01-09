Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стамбульская Галатская башня
Стамбульская Галатская башня
© commons.wikimedia.org by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:49

Волны накрыли набережные, ветер сорвал движение: Стамбул не справился со штормом

Шторм со скоростью ветра свыше 70 км/ч накрывает Стамбул — МК

Шторм, обрушившийся на Стамбул в начале января, стал одним из самых заметных погодных событий этой зимы и показал, насколько уязвима прибрежная инфраструктура крупнейшего города Турции. Сильный ветер, высокие волны и перебои в транспортном сообщении затронули не только мегаполис, но и ряд западных провинций страны. Об этом сообщает издание "МК".

Удар стихии по Стамбулу

Непогода начала набирать силу утром 8 января после предупреждений Государственной метеорологической службы Турции. Особенно сложная обстановка сложилась в районе Босфора и Мраморного моря, где порывы ветра в отдельных местах превышали 70 километров в час. В прибрежных кварталах, в том числе в Бешикташе, крупные волны с силой накатывали на берег, создавая опасность для пешеходов и транспорта.

Сильный ветер привел к падению деревьев. В районе Бакыркёй одно из них рухнуло на четыре автомобиля на прибрежной дороге, из-за чего движение по одной из полос пришлось временно ограничить. В Бахчелиэвлер другое упавшее дерево травмировало пешехода — по данным властей, повреждения оказались легкими.

Паралич морского сообщения

Шторм практически остановил морские перевозки в Стамбуле. Из-за опасных условий навигация в акватории стала невозможной, и пассажирское сообщение на линии Бешикташ — Кадыкёй было полностью приостановлено. На других паромных маршрутах зафиксированы многочисленные отмены рейсов, что серьезно осложнило передвижение горожан между европейской и азиатской частями мегаполиса.

Последствия для других регионов

Непогода затронула и более широкий регион Мраморного и Эгейского морей. В северо-западной провинции Чанаккале сильный ветер вынудил временно остановить транзит судов через пролив Дарданеллы, а также привести к отмене нескольких паромных рейсов. В соседней Эдирне проливные дожди стали причиной локальных подтоплений.

Шторм дошел и до других частей страны. В Измире рыбаки были вынуждены оставаться в портах, занимаясь ремонтом судов и ожидая улучшения погодных условий. На побережье Черного моря, в Самсуне, сильный ветер валил деревья, которые перекрывали автомобильные дороги и требовали оперативного вмешательства коммунальных служб.

Испытание для инфраструктуры

Ситуация показала, что экстремальные погодные явления способны одновременно затронуть сразу несколько регионов Турции. Власти и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки, а жителям прибрежных районов рекомендовано соблюдать осторожность до полного улучшения погодных условий.

