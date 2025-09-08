Протесты без границ: в Стамбуле глушат интернет, но недовольство только растёт

Ночная тишина в Стамбуле была нарушена — город охватила новая волна протестов. Недовольство вызвало решение суда: руководство стамбульского отделения Народно-республиканской партии (НРП) временно отстранили, а управление передали совету, назначенному судом.

Массовые собрания и ограниченный интернет

Вечером в воскресенье и до поздней ночи понедельника у офиса партии и в разных районах города собирались тысячи сторонников оппозиции. Местные СМИ и агентства сообщили, что доступ к социальным сетям и популярным мессенджерам в городе был ограничен.

Туристы: "Всё спокойно"

Несмотря на напряжённость, туристы в Турции не заметили серьёзных проблем. Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" пишут:

"В Стамбуле в туристической части всё спокойно, проблем нет".

"Соцсети работают, просто VPN надо использовать".

По их словам, ситуация остаётся стабильной не только в курортных зонах, но и в самом Стамбуле.