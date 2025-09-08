Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Турция
Турция
© wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Протесты без границ: в Стамбуле глушат интернет, но недовольство только растёт

В Турции ограничили соцсети на фоне протестов в Стамбуле после решения суда по НРП

Ночная тишина в Стамбуле была нарушена — город охватила новая волна протестов. Недовольство вызвало решение суда: руководство стамбульского отделения Народно-республиканской партии (НРП) временно отстранили, а управление передали совету, назначенному судом.

Массовые собрания и ограниченный интернет

Вечером в воскресенье и до поздней ночи понедельника у офиса партии и в разных районах города собирались тысячи сторонников оппозиции. Местные СМИ и агентства сообщили, что доступ к социальным сетям и популярным мессенджерам в городе был ограничен.

Туристы: "Всё спокойно"

Несмотря на напряжённость, туристы в Турции не заметили серьёзных проблем. Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" пишут:

"В Стамбуле в туристической части всё спокойно, проблем нет".
"Соцсети работают, просто VPN надо использовать".

По их словам, ситуация остаётся стабильной не только в курортных зонах, но и в самом Стамбуле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самые популярные маршруты на Великой Китайской стене — Бадалин и Мутяньюй 06.09.2025 в 13:53

Великая стена скрывает больше, чем видно туристам: секреты, растянувшиеся на 22 тысячи километров

Великая Китайская стена хранит тайны тысячелетий, и каждый её участок уникален. Узнайте, как подготовиться к визиту и увидеть её во всей красе.

Читать полностью » Утро в Каппадокии начинается с подготовки к полётам на шарах сегодня в 13:17

Почему туристы в Каппадокии встают до рассвета ради шаров

Утро в Каппадокии перед полётом на шарах — это ранний подъём, инструктаж, подготовка воздушных судов и рассвет, который делает событие незабываемым.

Читать полностью » Подготовка к полётам на шарах в Каппадокии ограничивается инструктажем и одеждой сегодня в 12:15

Нужно ли готовиться к полёту на шарах над Каппадокией: мифы и правда

Полёт на воздушном шаре в Каппадокии не требует тренировок: достаточно инструктажа, удобной одежды и готовности к раннему подъёму.

Читать полностью » Каппадокия признана столицей воздушных шаров благодаря уникальному климату сегодня в 11:13

Как природа и ветер превратили Каппадокию в столицу воздушных шаров

Каппадокия стала столицей воздушных шаров: стабильные утренние ветра, рельеф долин и мягкий климат делают полёты регулярными, зрелищными и безопасными.

Читать полностью » Осень считается лучшим временем для воздушных шаров в Каппадокии сегодня в 10:08

Полет на воздушных шарах в Каппадокии осенью стоит дешевле и выглядит лучше

Сентябрь в Каппадокии — лучшее время для полётов на шарах: мягкая погода, меньше туристов и заметно более низкие цены, чем в летний сезон.

Читать полностью » Пещерные отели становятся новым направлением мирового туристического рынка сегодня в 9:05

Ночь в пещере с Wi-Fi и завтраком: новый тренд туризма

Пещерные отели набирают популярность: древние формы жилья превращаются в современный комфорт и становятся новым трендом мирового туризма.

Читать полностью » Популярность домиков на деревьях растёт среди путешественников Европы и США сегодня в 8:03

Домики на деревьях меняют представление о роскошном отдыхе

Домики на деревьях стремительно набирают популярность: туристы выбирают необычный формат отдыха, совмещающий комфорт и близость к природе.

Читать полностью » Глэмпинги становятся популярной альтернативой традиционным отелям сегодня в 7:00

Глэмпинг ломает стереотипы: палатка с кондиционером и завтраком в постель

Глэмпинг предлагает комфорт отеля и близость к природе одновременно: новый формат отдыха стремительно набирает популярность в США и Европе.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Сжигание калорий и дистанция на велотренажёре: рекомендации Американского совета по упражнениям
Еда

Эксперт Роскачества Махова назвала продукты, которые стоит есть осенью для укрепления иммунитета
Еда

Учёные выяснили, что перенос завтрака опасен для здоровья и жизни в пожилом возрасте
Дом

Минимализм как философия интерьера: рекомендации дизайнеров
СФО

В Югре свыше 10 тыс. учителей воспользовались правом досрочного выхода на пенсию
Наука и технологии

Астрономы зафиксировали повторную вспышку сверхновой SN 2023zkd
Туризм

Туристка не смогла вылететь в ОАЭ по медицинским причинам и отсудила деньги у туроператора
Наука и технологии

Университет Бригама Янга разработал семейство складных космических конструкций из оригами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet