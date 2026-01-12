Пятизвёздочный отель у Босфора пошёл под снос: скандал в Стамбуле вышел на новый уровень

Работы по демонтажу в одном из самых известных отелей Стамбула начались рано утром и сразу привлекли внимание горожан и туристов. Речь идёт о пятизвёздочной гостинице Bebek на берегу Босфора, вокруг которой в последние месяцы сформировался масштабный уголовный скандал. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Судебное решение и снос построек

Власти Стамбула приступили к разбору незаконных пристроек на территории отеля Bebek после вступления в силу судебного решения о приостановке его деятельности. Как уточняет телеканал NTV, на объект с утра вышли строительные бригады, которые начали демонтаж несогласованных конструкций.

Под снос, в частности, попала веранда гостиницы с видом на Босфор, а также ряд подсобных помещений. Эти элементы были возведены без необходимых разрешений и стали предметом отдельного разбирательства. Суд признал их незаконными и обязал владельцев устранить нарушения в установленные сроки.

Связь отеля с антинаркотическим расследованием

Гостиница оказалась в центре внимания правоохранительных органов не только из-за градостроительных нарушений. Отель фигурирует в уголовном деле, связанном с расследованием фактов распространения и употребления наркотиков среди представителей местной элиты, актёров и блогеров.

Следствие установило, что в помещениях отеля проводился досуг для частных клиентов. Сам владелец Bebek ранее был взят под стражу и признался в организации подобных встреч. В ходе обысков в гостинице были обнаружены наркотические вещества и принадлежности для их употребления.

Масштаб дела и известные фигуранты

Антинаркотические рейды в Стамбуле продолжаются с осени 2025 года и уже затронули десятки человек. По делу о приобретении, хранении и употреблении запрещённых веществ под стражу был взят актёр Догукан Гюнгёр, известный по сериалу "Клюквенный щербет".

Фигурантами расследования также стали актриса Эзги Эйюбоглу, снимавшаяся в "Великолепном веке", актёры Джан Яман и Селен Гёргюзель, а также главный редактор телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой. Всего в рамках дела были задержаны порядка 30 человек.