Там, где прошёл огонь, просыпается нечто живое: лава запустила тайный процесс

Вулканическая лава способна уничтожить всё живое за считанные минуты, но именно она даёт редкую возможность увидеть, как жизнь начинается с нуля. Об этом сообщает журнал Communications Biology, опубликовавший результаты исследования учёных из Университета Аризоны, изучивших восстановление микробной жизни после извержений в Исландии.

Лава как "чистый лист" для жизни

Исследование проводилось в районах, пострадавших от извержений вулкана Фаградальсфьялль в 2021–2023 годах. Потоки лавы с температурой выше 1000 градусов Цельсия полностью уничтожали прежнюю биоту, формируя стерильную среду, в которой микроорганизмы вынуждены начинать колонизацию с нуля.

Учёные использовали этот природный эксперимент, чтобы проследить, как формируются новые микробные сообщества в экстремальных условиях, где отсутствуют привычные источники воды и питательных веществ.

Как проходило исследование

Команда собрала образцы свежей лавы, дождевой воды и аэрозолей, а затем сравнила их с почвой и горными породами из соседних, менее пострадавших районов. Анализ ДНК позволил проследить происхождение и динамику микробных сообществ.

Результаты показали, что микроорганизмы начинают заселять лавовые потоки уже в течение первого года после извержения. Однако после первой зимы биоразнообразие резко сокращалось, что указывало на естественный отбор наиболее устойчивых форм жизни.

Роль дождя и суровый отбор

Одним из ключевых выводов стало значение дождевой воды. После зимнего периода именно осадки становились основным источником поступления новых микроорганизмов.

Учёные отметили, что первоначальные обитатели лавовых полей были особенно устойчивыми к экстремальным условиям, но ресурсы оставались крайне ограниченными.

В результате микробные сообщества стабилизировались за несколько месяцев, сохраняя при этом низкое разнообразие. По продуктивности такие экосистемы сопоставимы с пустыней Атакама или Антарктидой.

От Исландии — к другим планетам

Полученные данные имеют значение не только для земной экологии. Исследователи считают, что понимание механизмов первичной колонизации помогает моделировать возможные сценарии зарождения жизни за пределами Земли.

"Мы начинаем понимать, как биологические сообщества формируются с самого начала, и это знание может помочь нам в поисках жизни на других планетах", — сказала соавтор исследования Соланж Дюамель.

В частности, подобные процессы могли происходить на Марсе, где в прошлом существовала вулканическая активность и потенциально подходящие условия для микроорганизмов.