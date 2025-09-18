Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины
Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:21

Какие витамины требуют ежедневного поступления, а какие реально запасаются в организме

Исследования показали, что витамин В12 способен храниться в организме несколько лет

С наступлением холодного сезона многие задумываются, возможно ли "накопить" витамины заранее, чтобы пережить зиму без простуд и усталости. Но врачи предупреждают: разные витамины ведут себя в организме по-разному, и далеко не все способны сохраняться надолго.

Как распределяются витамины в организме

Водорастворимые витамины, такие как С и большинство группы В, не задерживаются дольше суток. Исключение составляет В12: его запасы могут храниться в печени несколько лет. Поэтому цитрусовые, клубника, смородина и брокколи должны быть на столе ежедневно.

"Витамины С и группы В хранятся в организме считаные часы или сутки. Исключение — витамин В12, чьи запасы в печени могут сохраняться несколько лет", — говорится в материале.

Жирорастворимые вещества ведут себя иначе. Витамин А способен накапливаться в печени годами, витамин Е сохраняется дольше и поддерживает работу иммунных клеток, витамин D удерживается до полугода, а витамин К требует постоянного поступления с едой.

Сравнение витаминов по длительности хранения

Витамин Тип Время хранения Основные источники
Витамин С Водорастворимый Часы — сутки Цитрусовые, ягоды, брокколи
Группа В Водорастворимые Часы — сутки (В12 — годы) Мясо, рыба, бобовые, злаки
Витамин А Жирорастворимый Годы Морковь, печень, молочные продукты
Витамин Е Жирорастворимый Длительное время Орехи, семена, масла
Витамин D Жирорастворимый До 6 месяцев Солнце, рыба, яйца
Витамин К Жирорастворимый Ограниченные запасы Зелень, капуста, брокколи

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в меню овощи и фрукты каждый день, особенно цитрусовые и ягоды.
  2. Для восполнения группы В употребляйте мясо, рыбу, злаки и бобовые.
  3. Добавляйте в рацион орехи и семена как источник витамина Е.
  4. В зимний период контролируйте витамин D — иногда нужны аптечные комплексы.
  5. Не забывайте о зелени: она обеспечивает витамином К.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на один приём витаминов для создания "запаса".
    Последствие: уже через день может проявиться дефицит водорастворимых витаминов.
    Альтернатива: поддерживать рацион свежими продуктами ежедневно.

  • Ошибка: превышать дозировки жирорастворимых витаминов.
    Последствие: риск гипервитаминоза и проблем с печенью.
    Альтернатива: соблюдать нормы и консультироваться с врачом.

  • Ошибка: игнорировать витамин D зимой.
    Последствие: ослабленный иммунитет и ломкость костей.
    Альтернатива: компенсировать нехватку добавками по назначению врача.

А что если "запастись" витаминами на зиму?

С водорастворимыми это невозможно: витамин С и почти все витамины группы В выводятся очень быстро. А вот А, Е и D действительно откладываются в печени и жировой ткани. Но чрезмерное накопление может быть вредно.

Плюсы и минусы

Тип витаминов Плюсы Минусы
Водорастворимые Быстро усваиваются, легко получить из еды Требуют ежедневного поступления
Жирорастворимые Могут сохраняться месяцами и годами Риск передозировки

FAQ

Какой витамин нужно получать каждый день?
Прежде всего витамин С, так как он расходуется в течение суток.

Сколько стоит курс комплексных витаминов?
От 400 до 2000 рублей за упаковку в зависимости от состава.

Что лучше: продукты или аптечные добавки?
Лучше свежие продукты, но добавки помогают при подтверждённом дефиците.

Мифы и правда

  • Миф: можно накопить витамин С на зиму.
    Правда: он держится в организме не дольше суток.

  • Миф: больше витаминов — значит лучше.
    Правда: избыток жирорастворимых приводит к интоксикации.

  • Миф: витаминные комплексы заменяют питание.
    Правда: это лишь дополнение к рациону.

Исторический контекст

  1. В XIX веке витамин С спас моряков от цинги.
  2. В XX веке витамин D стали использовать против рахита у детей.
  3. Рыбий жир в СССР был популярным источником витаминов А и D.

Сон и психология

Нехватка витамина D тесно связана с сезонной депрессией. Зимой особенно важно выходить на дневной свет, соблюдать режим сна и при необходимости принимать добавки.

Три интересных факта

  1. Витамин В12 — единственный из группы В, способный накапливаться на годы.
  2. Дефицит витамина К повышает риск кровотечений даже при мелких повреждениях.
  3. Витамин Е называют "витамином молодости" благодаря его антиоксидантным свойствам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американские исследования показали, что пневмония и инфекции стали главными причинами смертности при COVID-19 сегодня в 14:11

Респиратор превращался в ловушку: как лечение COVID-19 запускало смертельные осложнения

Новые данные показали: в пандемию COVID-19 главной угрозой были не только вирусные поражения, но и осложнения от лечения.

Читать полностью » Елена Малышева раскритиковала отказ пациента принимать статины при высоком холестерине сегодня в 14:11

Почему статины действительно снижают риск сердечных катастроф

Елена Малышева в эфире упрекнула гостя с высоким холестерином за отказ от лекарств и напомнила, что без статинов риск инфаркта и инсульта возрастает.

Читать полностью » Врач Ирина Ярцева рассказала, что делать при первых симптомах простуды сегодня в 13:26

Простуда начинается незаметно: как не упустить первые часы болезни

Иммунолог Ирина Ярцева объяснила, какие шаги в первые дни простуды помогают быстрее выздороветь и укрепить иммунитет.

Читать полностью » Болибок: короткий световой день и нехватка витамина D ослабляют защитные силы организма сегодня в 9:15

Как поддержать иммунитет осенью: простые шаги

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, у кого осенью защитные силы организма снижаются сильнее и почему сокращение светового дня играет ключевую роль.

Читать полностью » Исследования показали, что зелёная версия средиземноморской диеты снижает риск деменции сегодня в 8:55

Хотели похудеть — а замедлили старение мозга: неожиданный бонус диеты

Учёные доказали: зелёная средиземноморская диета снижает биомаркеры старения мозга и помогает защититься от деменции.

Читать полностью » Врач Ирина Баранова назвала продукты, которые сокращают жизнь и повышают риск болезней сегодня в 8:12

Эти продукты убивают чаще болезней и эпидемий

Врач Ирина Баранова назвала 10 продуктов, которые унесли больше жизней, чем чума. В списке — сладости, газировка, колбасы, алкоголь и картофель фри.

Читать полностью » Диетолог Антон Поляков: бутерброды с колбасой повышают риск ожирения и онкологии сегодня в 7:55

Колбаса на хлебе или шаг к онкологии: что скрывается в привычном завтраке

Привычный бутерброд с колбасой и сыром может привести к ожирению и болезням. Чем его заменить, чтобы завтрак был вкусным и полезным?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Иван Дворянкин рассказал о путях заражения гельминтами сегодня в 7:17

Как отличить глистную инвазию от других заболеваний

Гельминты могут поражать любой орган, маскируясь под другие болезни. Врачи объяснили, чем они опасны, почему лекарства без анализов вредны и как защититься.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Уссурийская таможня: импорт автомобилей из Китая вырос в 5 раз за восемь месяцев
Культура и шоу-бизнес

ABC приостановил шоу Джимми Киммела из-за шутки об убийстве Чарли Кирка
Дом

Производители подчёркивают: хлорный отбеливатель подходит только для белого белья
Еда

Пирожки с зеленью и сыром получаются воздушными при правильном замесе теста
Садоводство

Какое расстояние выдерживать при посадке топинамбура — советы аграриев
Наука

Джеймс Кеннетт: фрагментированная комета могла вызвать исчезновение мамонтов и кловисской культуры
Еда

Домашний паштет из куриной печени: богат железом и витаминами группы B
Еда

Шашлык из свинины в фольге в духовке получается сочным по традиционному методу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet