Пермский политех провел исследование и обнаружил взаимосвязь между болезнями и вредными выбросами

В Перми выявили взаимосвязь заболеваний и вредных выбросов в атмосферу

Индустриальный сектор считается одним из наиболее агрессивных по отношению к экосистеме. Города России с развитой промышленностью, специализирующиеся на металлургии, машиностроении и нефтепереработке, сталкиваются с экологическими вызовами и демографическим спадом.

+При анализе этих аспектов необходимо не только выявлять источники экологических угроз, но и оценивать их воздействие на здоровье населения.

Исследователи Пермского Политехнического университета обнаружили корреляцию между распространенностью хронических респираторных заболеваний и концентрацией в воздухе вредных веществ, выбрасываемых промышленными объектами. Разработанная ими методика позволяет количественно оценить эту взаимосвязь для любого индустриального центра России.

Результаты исследования были представлены в научном издании Тульского государственного университета. Работа проводилась при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Промышленная специализация города напрямую определяет уровень экологических рисков и, как следствие, заболеваемость жителей. Поэтому критически важно систематически анализировать ее влияние на жизнь населения. Это особенно актуально, учитывая, что в России функционирует более 200 крупных индустриальных центров, занимающихся металлургией, нефтехимией, машиностроением, деревообработкой и переработкой углеводородов. Во многих таких городах основной причиной ухудшения экологической обстановки является растущее техногенное загрязнение.

Ученые Пермского Политеха создали методику, позволяющую количественно оценить воздействие экологических рисков промышленности на здоровье горожан. Предложенный подход учитывает общий и дифференцированный уровень первичной заболеваемости, коэффициент смертности и характеристики структуры промышленных выбросов.

Исследование проводилось на примере одного из десяти наиболее индустриально развитых городов страны, где доля промышленного сектора превышает 60%. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных объектов в этом городе составляет более 50 тысяч тонн ежегодно.

Фото: commons.wikimedia.org/Липунов Г.А. (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)