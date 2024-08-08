Премьер-министр Израиля Нетаньяху намерен отправить делегацию по вопросам Газы на переговоры

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о намерении Израиля направить своих представителей на переговоры, нацеленные на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, встреча запланирована на 15 августа.
В официальном заявлении указано, что Израиль откликнулся на инициативу США и международных посредников и готов отправить делегацию для обсуждения деталей будущего соглашения, местоположение встречи будет уточнено позже.
Это решение последовало за призывом со стороны Египта, Катара и США к Израилю и движению ХАМАС возобновить диалог 14-15 августа для достижения перемирия. Лидеры этих трех стран выразили свою готовность предложить окончательный план, который мог бы привести к заключению сделки о перемирии.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Риттер: США пытается использовать давление
Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил в интервью радио Sputnik, что американские власти, конфисковавшие его паспорт и помешавшие поездке на Петербургский международный экономический форум, по всей видимости действовали в контексте продолжающегося расследования по обвинению его в нарушении закона об иностранных агентах.
США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на возможную эскалацию
Высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил о значительном увеличении военного контингента США в регионе Ближнего Востока в ответ на потенциальные угрозы обострения конфликта.
Прохор Шаляпин научился управлять самолётом
Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.
Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.