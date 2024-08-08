Премьер-министр Израиля Нетаньяху намерен отправить делегацию по вопросам Газы на переговоры

Израиль направит делегацию для переговоров о прекращении огня в Газе

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о намерении Израиля направить своих представителей на переговоры, нацеленные на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, встреча запланирована на 15 августа.

В официальном заявлении указано, что Израиль откликнулся на инициативу США и международных посредников и готов отправить делегацию для обсуждения деталей будущего соглашения, местоположение встречи будет уточнено позже.

Это решение последовало за призывом со стороны Египта, Катара и США к Израилю и движению ХАМАС возобновить диалог 14-15 августа для достижения перемирия. Лидеры этих трех стран выразили свою готовность предложить окончательный план, который мог бы привести к заключению сделки о перемирии.

Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)