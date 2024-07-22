В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее системы противовоздушной обороны успешно сбили семь беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с территории Ливана.
В пресс-службе армии уточнили, что утром было обнаружено семь БПЛА, пересекших израильскую границу с ливанской стороны, и все они были перехвачены.
Кроме того, военные сообщили о ликвидации бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Чихин на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по объекту, где находился данный радикал.
Дополнительно были проведены удары по районам Мейс-эль-Джабаль и Кфар-Шуба в южном Ливане для устранения возможных угроз.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильские военные и бойцы "Хезболлах" ежедневно обмениваются огнем вдоль границы.
По данным ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона также сообщила о примерно 80 тысячах жителей севера страны, оказавшихся в аналогичной ситуации.
Фото: commons. wikimedia.org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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