Израильские ученые разработали способ искусственного выращивания мяса

Израильские учёные из Еврейского университета в Иерусалиме разработали первый экономически выгодный способ выращивания мышечных волокон в лабораторных условиях. Результаты исследований были опубликованы в научном издании Nature Food (NatFood).

Команда учёных провела исследование метода тангенциальной поточной фильтрации, который позволил им организовать непрерывное производство животных белков. Благодаря новой конструкции биореактора они смогли увеличить биомассу до 130 миллиардов клеток на литр, что обеспечило выход продукта в 43% от общего объёма.

Процесс культивирования проводился в течение 20 дней без перерывов, что позволило ежедневно собирать полученную биомассу.

Одним из ключевых достижений исследования стало создание среды для культивирования, не содержащей компонентов животного происхождения. Стоимость такой среды составляет всего $0,63 за литр. Эта среда поддерживает долгосрочную культуру куриных клеток высокой плотности, делая процесс более доступным и менее затратным.

Непрерывный метод производства, предложенный учёными, может значительно сократить расходы и упростить процесс выращивания культивируемого мяса, что делает его более доступным для широкого круга потребителей.

Используя полученные данные, исследователи провели технико-экономический анализ гипотетического производственного объекта объёмом 50 тысяч литров. Расчёты показали, что себестоимость производства культивируемой курятины может снизиться до $6,2 за фунт (примерно 450 граммов). Это приближает стоимость культивируемого мяса к цене органической курицы на рынке.

Фото: Robert Kamalov (CC BY-SA 4.0)