Итамар Бен-Гвир, глава израильского Министерства национальной безопасности, выразил решительное намерение прервать переговорный процесс по урегулированию конфликта в секторе Газа в свете трагической гибели шестерых израильских заложников, ставших жертвами действий палестинских боевиков.

По утверждению Бен-Гвира, государство, чьи граждане подверглись жестокому убийству в качестве заложников, не может продолжать вести диалог с виновными в этих преступлениях.

Он настаивает на полном прекращении переговоров, перекрытии поставок топлива и электроэнергии в анклав и оказании максимального давления на ХАМАС до его капитуляции. По мнению министра, продолжение переговоров лишь стимулирует боевиков к совершению новых террористических актов, включая теракты на Западном берегу.

Данное заявление последовало за сообщениями об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян, в числе которых был и гражданин Российской Федерации Александр Лобанов.

Бен-Гвир, представляющий крайне правую часть политического спектра, неизменно выступает против каких-либо договоренностей с ХАМАС, считая их препятствием к полной победе Израиля в текущем вооруженном противостоянии.

По его убеждению, ключевое требование ХАМАС о выводе израильских войск и прекращении боевых действий противоречит целям операции, которые, наряду с освобождением заложников, включают полное уничтожение военного и политического аппарата ХАМАС.

После трагедии с заложниками в леволиберальных кругах израильского общества усилилось убеждение, что затягивание переговорного процесса снижает шансы на успешное возвращение оставшихся пленных, удерживаемых боевиками уже более 330 дней.

Переговоры с участием посредников ведутся в Каире и Дохе на протяжении нескольких недель, однако конкретных прорывов до сих пор не наблюдается. Одной из основных преград на пути к соглашению является требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта. Израильские власти опасаются, что в случае вывода войск ХАМАС быстро восстановит свой военный потенциал.

По имеющимся у израильских спецслужб сведениям, в плену у ХАМАС остаются 101 человек, включая тех, кто, предположительно, погибли. В ходе различных операций и гуманитарных инициатив из плена боевиков были освобождены 154 человека, включая тела погибших заложников.

Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)