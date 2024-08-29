МО Израиля заявило о почти полной ликвидации бойцов ХАМАС в Газе

Израиль заявляет об уничтожении значительной части ХАМАС в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о значительном ослаблении палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщив о ликвидации большинства его подразделений.

В заявлении, распространенном пресс-службой израильского военного ведомства, Галант указал, что за последние 11 месяцев израильские силы нанесли существенный урон ХАМАС, уничтожив большую часть его бригад и батальонов. По его словам, был ликвидирован военный лидер ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, а также другие высокопоставленные боевики.

Таким образом, израильская сторона утверждает о достижении значительных успехов в борьбе с ХАМАС в секторе Газа.

Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)