Израиль настаивает на контроле над Филадельфийским коридором для освобождения заложников

Израиль подтвердил свою приверженность переговорам об освобождении заложников в секторе Газа, но одновременно выразил необходимость сохранения контроля над Филадельфийским коридором.
Советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что Израиль делает все возможное для возвращения 101 заложника, включая женщин, детей и стариков, и продолжает переговоры по согласованию деталей рамочного соглашения, основанного на майском предложении США.
По словам Гендельмана, Израиль цени усилия США и стран-посредниц в предотвращении срыва сделки по освобождению заложников.
Он также подчеркнул, что для Израиля контроль над Филадельфийским коридором имеет стратегическое значение, поскольку он является ключевым пунктом для поставок оружия и средств ведения войны организации ХАМАС, финансируемой Ираном.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить войска из Филадельфийского коридора, так как контроль над ним необходим для разгрома вооруженных формирований ХАМАС. МИД Египта выразил озабоченность этой позицией, указав, что она может помешать достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года. В результате этого были убиты жители приграничных населенных пунктов, а 250 людей были захвачены в плен. Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения заложников.
В ноябре 2023 года при посредничестве Египта и Катара было достигнуто временное гуманитарное перемирие, в рамках которого было освобождено 110 заложников. Однако, в декабре режим прекращения огня был нарушен, и боевые действия возобновились. По последним данным, ХАМАС до сих пор удерживает в заложниках 101 человека.
Таким образом, Израиль ставит проблему освобождения заложников в зависимость от контроля над Филадельфийским коридором. Неясность в этом вопросе может привести к продолжению боевых действий в секторе Газа.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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