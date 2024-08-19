Байден указал на возможность заключения сделки по прекращению огня в Газе

46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил, что работа над сделкой по прекращению боевых действий и обмену заложниками между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС всё ещё находится в процессе. По мнению американского лидера, её заключение ещё, вполне вероятно, может произойти. Об этом он информировал сотрудников средств массовой информации официальной резиденции США.

По словам действующего главы Соединённых Штатов, заключение сделки не останавливается. Он также добавил, что пока они не сдаются. По мнению Байдена, заключение ещё, вполне вероятно, может состояться.

Не так давно группа людей, состоящих в окружении израильского политического и государственного деятеля Биньямина Нетаньяху, который на данный момент является премьер-министром, информировала, что продолжает осуществлять продвижение сделки по Газе, которая способна сделать большим по количеству высвобожденных, удерживаемых силой людей. Кроме того, канцелярия настаивает, чтобы вооружённые силы Государства Израиль продолжали находиться в коридоре на границе Газа и Арабской Республики Египет.

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