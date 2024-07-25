Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к израильскому руководству с настоятельной просьбой не квалифицировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) как террористическую организацию.

В своем обращении, опубликованном в соцсетяз, Боррель подчеркнул, что объявление БАПОР вне закона и его классификация как террористической структуры может нанести серьезный ущерб региональной стабильности и человеческому достоинству тех, кто пользуется услугами агентства. Он призвал правительство Израиля отказаться от этого необдуманного шага, присоединившись к многочисленным партнерам в этом вопросе.

Ранее израильский парламент (кнессет) одобрил в первом чтении законопроект о прекращении отношений с БАПОР и признании его террористической организацией. Документ направлен на рассмотрение в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, после чего он должен пройти второе и третье чтения.

Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа, за которой последовало вторжение боевиков ХАМАС в приграничные районы. В ответ на это израильские вооруженные силы начали операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам и полную блокаду анклава.

По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате израильских ударов превысило 39 тысяч человек, а количество пострадавших составило более 89,8 тысячи.

Министерство иностранных дел России призвало стороны прекратить военные действия и подчеркнуло, что урегулирование конфликта возможно только на основе формулы, утвержденной Советом Безопасности ООН, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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