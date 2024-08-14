Израиль готов к новому раунду переговоров по Газе: делегация отправляется в Доху

Канцелярия израильского правительства объявила о согласии премьер-министра Биньямина Нетаньяху на участие делегации страны в переговорах по сектору Газа. Встреча запланирована на 15 августа в столице Катара — Дохе.
Согласно информации, предоставленной советником офиса Нетаньяху Дмитрием Гендельманом через его Telegram-канал, в состав делегации включены ключевые фигуры израильского руководства. Среди них — глава разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и руководитель Общей службы безопасности Ронен Бар. Кроме того, в переговорах примут участие координатор по обмену заложников Ницан Алон и советник премьера по международным вопросам Офир Фальк.
Стоит отметить, что ранее канцелярия Нетаньяху уже анонсировала намерение направить представителей на встречу по Газе в Катаре.
Инициатива возобновления диалога исходит от Египта, Катара и США. Эти страны призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС вернуться к обсуждению прекращения огня 14-15 августа. Лидеры трех государств выразили готовность представить окончательное предложение для достижения соглашения.
Таким образом, предстоящие переговоры могут стать ключевым моментом в урегулировании конфликта в секторе Газа, открывая возможности для дипломатического решения сложившейся ситуации.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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