Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, в понедельник подтвердил, что реакция на ракетную атаку на Голанские высоты будет незамедлительной и суровой.
Во время своего визита в Мадджаль-Шамс, город, где в субботу в результате ракетного нападения погибли 12 детей из местной друзской общины, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не останется безучастным и не сможет просто продолжить обычный ход жизни.
Глава правительства Израиля подтвердил, что государство немедленно отреагирует на произошедшее, и его ответ будет значимым и решительным, как сообщает его пресс-служба.
Израиль обвинил ливанское шиитское движение "Хезболлах" в организации атаки на Голанские высоты. Однако, "Хезболлах" категорически отвергает любые обвинения в своей связи с этим инцидентом.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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