Нетаньяху отправил переговорщиков в Каир

Согласно информации издания Times of Israel, ссылающегося на заявление канцелярии премьер-министра, Биньямин Нетаньяху дал поручение израильской делегации отправиться в Каир вечером в субботу для проведения переговоров по сектору Газа.
Целью визита является продвижение соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых лиц.
Ранее, в пятницу, новостное агентство EFE, ссылаясь на египетские источники в сфере безопасности, сообщило о полном прекращении контактов между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа. Причиной заморозки диалога стало убийство главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Несмотря на приостановку переговоров, визит израильской делегации в Каир свидетельствует о намерении Израиля продолжить поиск путей урегулирования конфликта и достижения соглашения о прекращении огня.
Ситуация в секторе Газа остается напряженной, и предстоящие переговоры в Каире приобретают особую важность в контексте поиска мирного решения конфликта.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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