Нетаньяху отправил переговорщиков в Каир

Израильские переговорщики направляются в Каир для обсуждения ситуации в секторе Газа

Согласно информации издания Times of Israel, ссылающегося на заявление канцелярии премьер-министра, Биньямин Нетаньяху дал поручение израильской делегации отправиться в Каир вечером в субботу для проведения переговоров по сектору Газа.

Целью визита является продвижение соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых лиц.

Ранее, в пятницу, новостное агентство EFE, ссылаясь на египетские источники в сфере безопасности, сообщило о полном прекращении контактов между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа. Причиной заморозки диалога стало убийство главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Несмотря на приостановку переговоров, визит израильской делегации в Каир свидетельствует о намерении Израиля продолжить поиск путей урегулирования конфликта и достижения соглашения о прекращении огня.

Ситуация в секторе Газа остается напряженной, и предстоящие переговоры в Каире приобретают особую важность в контексте поиска мирного решения конфликта.

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