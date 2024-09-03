Британские ограничения: Израиль обвиняет Лондон в поддержке террористов

Кабинет израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выразил резкое неодобрение решения британских властей о временном запрете на экспорт около 30 единиц военного оборудования в Израиль.

Представители израильского руководства посчитали данное действие крайне неприемлемым и заявили, что оно не повлияет на твёрдую решимость Израиля разгромить палестинскую радикальную группировку ХАМАС.

В начале недели британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми объявил о приостановлении экспортных лицензий на поставки вооружений в Израиль, мотивируя это возможным нарушением норм международного права при проведении военных операций в секторе Газа. В перечень запрещённых к экспорту товаров вошли, в частности, компоненты авиационной техники, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. Ограничения вступили в силу незамедлительно.

Представители Нетаньяху подчеркнули, что принятое Великобританией решение последовало всего через несколько суток после трагической казни шестерых израильских граждан, захваченных в заложники боевиками ХАМАС.

По их мнению, этот шаг может способствовать укреплению позиций террористической организации, в то время как Израиль ведёт справедливую войну, предпринимая все возможные усилия для минимизации потерь среди мирного населения и строго соблюдая международные правовые нормы.

Согласно оценкам израильских властей, в руках ХАМАС до сих пор находятся 101 человек, включая тех, чья гибель считается вероятной. Среди заложников также числятся пятеро британских граждан. Израильская сторона убеждена, что решение Лондона фактически играет на руку террористам и может негативно сказаться на судьбе заложников.

Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)