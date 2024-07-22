Израильские силы обстреляли конвой ООН, направлявшийся в Газу в воскресенье, однако пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщил в соцсетях генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.

Лаззарини отметил, что израильские войска открыли интенсивный огонь по конвою, который следовал в город Газа. Хотя никто не пострадал, команды были вынуждены пригнуться и укрыться в своих автомобилях.

По словам комиссара, сотрудники ООН передвигались на четко обозначенных бронированных автомобилях и были в жилетах. В один из автомобилей попало не менее пяти пуль, когда он находился перед контрольно-пропускным пунктом, что привело к значительным повреждениям машины и ее вынужденному выходу из колонны.

Позже группы вновь собрались и, в конечном итоге, смогли добраться до города Газа. Также отмечается, что данное перемещение, как и все аналогичные передвижения ООН, было скоординировано и получило одобрение израильских властей.

Фото: www.idf.il/IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)