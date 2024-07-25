Глава внешнеполитического ведомства Израиля Исраэль Кац в беседе с агентством Bloomberg выразил готовность своей страны к повторным атакам на территории, подконтрольные йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам). Однако он подчеркнул, что предпочтительнее, чтобы основную роль в этом вопросе играла международная морская коалиция под эгидой США.

Кац выразил уверенность в продолжении атак со стороны хуситов, несмотря на недавние израильские авиаудары по их объектам в йеменском порту Ходейда. Он отметил, что Израиль располагает обширным перечнем потенциальных целей хуситов, разведка которых началась сразу после первых нападений йеменского движения на юг Израиля.

Касаясь ситуации на северной границе Израиля, подвергающейся регулярным обстрелам со стороны ливанского движения "Хезболлах", министр заявил о неприемлемости формулы "тишина в обмен на тишину". Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности 70 тысяч эвакуированных израильтян необходим отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, согласно резолюциям ООН.

Кац признал, что прекращение огня в Газе может способствовать снижению напряженности во всем регионе.

Ранее в июле израильские ВВС нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда на западе Йемена в ответ на многочисленные атаки на Израиль. По данным йеменских источников, в результате этих ударов пострадало не менее 80 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника хуситов, который 19 июля взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива. В результате этого инцидента погиб один человек и не менее восьми получили ранения.

С начала текущей эскалации напряженности на Ближнем Востоке хуситы неоднократно запускали беспилотники и ракеты различных типов, которые, как правило, перехватывались израильскими системами ПВО в районе города Эйлат на Красном море.

Фото: commons. wikimedia.orgГади Ямпель / Пресс-служба ЦАХАЛа(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)