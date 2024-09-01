Израиль рассказал о похоронах россиянина погибшего в плену ХАМАС

Израильское посольство в России выразило соболезнования родным россиянина Александра Лобанова, который погиб в плену у ХАМАС. Сообщается, что его похороны состоятся в воскресенье в израильском городе Ашкелоне, где он родился.

В заявлении посольства подчеркивается, что Александр Лобанов был жестоко убит боевиками ХАМАС за несколько дней до этого. Израильская дипмиссия в Москве поддерживает контакт с семьей Лобановых в этот тяжелый период и разделяет их горе. Также посольство заверило, что Израиль продолжит оказывать необходимую помощь родным Лобанова и другим заложникам, прилагая усилия для освобождения тех, кто еще остается в плену.

В субботу вечером израильские военные обнаружили тела шести заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в одном из туннелей на юге палестинской территории. Среди погибших оказался Александр Лобанов, имевший двойное гражданство России и Израиля, а также еще один заложник с гражданством США. У Лобанова остались родители, жена и двое маленьких детей, один из которых родился уже после того, как его отец был захвачен палестинскими радикалами.

По данным израильских властей, в плену у ХАМАС остается 101 человек, включая тех, кто, вероятно, уже погиб. В рамках различных операций и гуманитарных миссий удалось вернуть 154 человека, включая тела погибших заложников. 7 октября 2023 года Израиль подвергся самой масштабной ракетной атаке из сектора Газа за всю свою историю. Боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, где открыли огонь по военным и гражданским лицам, захватив более 250 человек в заложники. По последним данным, в результате этих событий погибло около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, нанося удары по гражданским объектам. Израиль также объявил полную блокаду территории, прекратив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысяч получили ранения.

Сектор Газа фактически оказался разделен на две части - южную и северную. Израильские силы продолжают наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. Российский МИД призвал стороны прекратить боевые действия и отметил, что урегулирование конфликта возможно только на основе резолюций Совета Безопасности ООН, предполагающих создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: commons.wikimedia.orgThe Israel Project( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic )