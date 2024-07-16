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Израиль использовал американские боеприпасы при ударе по школе
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Израиль использовал американские боеприпасы при ударе по школе

Согласно информации, предоставленной телеканалом CNN, вооруженные силы Израиля использовали боеприпасы американского производства для атаки на образовательное учреждение БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам).

Инцидент произошел в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. В результате нападения погибли 22 человека.

Ранее, 14 июля, палестинское информационное агентство Shehab сообщило об ударе израильских войск по школе БАПОР в центре Газы. Позднее медиа-офис правительства Газы уточнил, что число жертв достигло 15, а количество пострадавших возросло до 80.

Специалисты по вооружению, изучив остатки боеприпасов на месте происшествия, установили их американское происхождение. Один из экспертов, проанализировав фотоматериалы с места трагедии, обнаружил детали, характерные для продукции компании Boeing. Другой исследователь выявил фрагменты ракеты Hellfire, также производимой в США.

Стоит отметить, что накануне представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил о продолжении приостановки поставок Израилю авиабомб массой 908 килограммов. По его словам, в настоящее время проводится оценка целесообразности данных поставок.

Фото: www. flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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