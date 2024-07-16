Согласно информации, предоставленной телеканалом CNN, вооруженные силы Израиля использовали боеприпасы американского производства для атаки на образовательное учреждение БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам).
Инцидент произошел в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. В результате нападения погибли 22 человека.
Ранее, 14 июля, палестинское информационное агентство Shehab сообщило об ударе израильских войск по школе БАПОР в центре Газы. Позднее медиа-офис правительства Газы уточнил, что число жертв достигло 15, а количество пострадавших возросло до 80.
Специалисты по вооружению, изучив остатки боеприпасов на месте происшествия, установили их американское происхождение. Один из экспертов, проанализировав фотоматериалы с места трагедии, обнаружил детали, характерные для продукции компании Boeing. Другой исследователь выявил фрагменты ракеты Hellfire, также производимой в США.
Стоит отметить, что накануне представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил о продолжении приостановки поставок Израилю авиабомб массой 908 килограммов. По его словам, в настоящее время проводится оценка целесообразности данных поставок.
Фото: www. flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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