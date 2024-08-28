Трагедия в Хан-Юнисе: израильский авиаудар унес жизни восьми палестинцев

На юге сектора Газа в результате бомбардировки погибли мирные жители. Катарский телеканал Al Jazeera сообщает о гибели по меньшей мере восьми человек в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа.
По данным телеканала, израильские ВВС нанесли удар по жилым домам, в результате чего погибли не менее восьми палестинцев и еще несколько получили ранения.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после событий 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа.
В результате нападения были убиты жители приграничных районов и захвачены заложники. Израиль ответил военной операцией в Газе, целью которой было уничтожение военной и политической инфраструктуры ХАМАС, а также освобождение всех заложников.
Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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