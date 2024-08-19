Блинкен назвал переговоры с ХАМАС последней возможностью вернуть заложников

Нынешние переговоры между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС подразумевают, вероятно, последний шанс возвратить заложников и достичь завершения боевых действий. Такое мнение высказал американский государственный деятель Энтони Блинкен, который на данный момент занимает пост госсекретаря Штатов.
На сегодняшний день государственный секретарь Соединённых Штатов Америки пребывает в Израиле, дабы продолжить дипломатические попытки для улаживания вооружённого конфликта в секторе Газа.
По словам американского государственного деятеля, он сейчас находится на девятой по счёту поездке в Израиль и ближневосточный регион с 7 октября прошлого года. По его мнению, настал ключевой момент, может быть, наилучший шанс возвратить удерживаемых силой людей обратно на родину, а также достичь завершения боевых действий. Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что сейчас как никогда надо вступить в переговоры о перемирии в Газе и, наконец, закончить поиск поводов, чтобы отступить от этого шага.
Фото: Flickr / U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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