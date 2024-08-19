Блинкен: Израиль поддержал инициативы США по прекращению огня в секторе Газа

Израиль согласился с рядом дополнительных инициатив, предложенных США для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от палестинского движения ХАМАС, заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал свое согласие на дополнительные предложения, и мы надеемся, что ХАМАС поступит так же," — отметил Блинкен, общаясь с журналистами во время своего визита в Израиль.
Он подчеркнул, что проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа основан на предложениях, высказанных президентом США Джо Байденом еще в мае, и предполагает постепенное прекращение боевых действий с конечной целью в виде полного прекращения огня.
"Первоначальное перемирие будет длиться шесть месяцев, включая освобождение заключенных, обмен пленными и начало переговоров о постоянных условиях прекращения огня," — уточнил глава американской дипломaтии.
Фото: commons.wikimedia.org
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