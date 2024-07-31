Израиль принял решение повысить меры безопасности делегации страны на Олимпийских играх в Париже после ракетного удара по одному из старших командиров ливанской "Хезболлы" Фуаду Шокру в Бейруте и резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет Ynet.
По информации портала, служба общей безопасности Израиля обеспечит спортсменам дополнительную охрану в Олимпийской деревне и удаленных от неё объектах, а также заново проинструктирует членов делегации.
Вечером 30 июля ЦАХАЛ нанёс удар по Бейруту, впоследствии подтвердив ликвидацию Шокра, являвшегося правой рукой лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы. В среду утром информационное агентство правительства Ирана Mehr сообщило о гибели Хании. Представители ХАМАС заявили, что глава политбюро убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Незадолго до этого Хания принимал участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Фото: commons.wikimedia.org/ Чади саад (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).
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