Израиль принял решение повысить меры безопасности делегации страны на Олимпийских играх в Париже после ракетного удара по одному из старших командиров ливанской "Хезболлы" Фуаду Шокру в Бейруте и резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет Ynet.

По информации портала, служба общей безопасности Израиля обеспечит спортсменам дополнительную охрану в Олимпийской деревне и удаленных от неё объектах, а также заново проинструктирует членов делегации.

Вечером 30 июля ЦАХАЛ нанёс удар по Бейруту, впоследствии подтвердив ликвидацию Шокра, являвшегося правой рукой лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы. В среду утром информационное агентство правительства Ирана Mehr сообщило о гибели Хании. Представители ХАМАС заявили, что глава политбюро убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Незадолго до этого Хания принимал участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Фото: commons.wikimedia.org/ Чади саад (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).