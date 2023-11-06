Перехват Израилем баллистической ракеты из Йемена стал первым космическим боем

Израиль успешно перехватил баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена, вне атмосферы Земли, с применением антиракетной системы "Хец" (или "Стрела" на иврите). По всей видимости, это стало первым примером в истории "боев в космическом пространстве".

Министерство обороны Израиля впервые объявило об успешном перехвате ракеты, выпущенной мятежным движением "Ансар Аллах" из Йемена над Красным морем в направлении южного израильского города Эйлат, 31 октября. Согласно информации, данная ракета была опознана как Qader, усовершенствованная версия иранской ракеты Shahab 3. Этот инцидент также представляет собой первое боевое применение системы "Хец" с начала нарастания напряженности в регионе, сообщает ТАСС.

Официальный представитель израильской армии, Даниэль Хагари, выразил предположение, что эти действия могли быть попыткой Ирана отвлечь внимание Израиля от операций в секторе Газа, где израильские военные активно действовали. Тем не менее, он подчеркнул, что Израиль способен обеспечить защиту своей страны в любой точке, где это может потребоваться.

Система "Хец" была разработана Израилем совместно с Соединенными Штатами и представляет собой средство противоракетной обороны на большие дистанции. По данным американского онлайн-издания Breaking Defense, при этом случае перехвата возможно использовалась новая версия "Хец-3". Это, вероятно, первый случай перехвата баллистической ракеты с применением данной системы, которая ранее доказала свою эффективность при уничтожении ракет класса "земля — воздух" в Сирии в 2017 году.