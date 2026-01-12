Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вид на Тель-Авив из Яффы
© commons.wikimedia.org by Yulia Kuprina is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:39

Проверки в аэропорту — это не формальность, а забота: философия безопасности Израиля

Представитель минтуризма Израиля Хасан Мадах заявил о безопасности для туристов — РИАН

В условиях повышенного внимания туристов к вопросам личной безопасности власти Израиля стремятся подчеркнуть стабильность и контролируемость обстановки в стране. Представители туристической отрасли уверяют, что меры защиты здесь выстроены системно и сопровождают гостей на всех этапах поездки. Об этом агентству "РИА Новости" рассказал представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.

Безопасность начинается еще до поездки

По словам представителя ведомства, ощущение защищенности у туристов формируется еще до прибытия в страну. Речь идет о многоуровневых проверках в аэропортах перед вылетом, которые являются частью общей системы обеспечения безопасности.

"Израиль абсолютно безопасен для туристов. Чувство безопасности начинается еще до отправления, когда проходят проверочные процедуры в аэропорту, и только усиливается по прибытии в страну", — подчеркнул представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.

Он отметил, что такие меры воспринимаются не как формальность, а как важный элемент заботы о пассажирах. По его словам, контроль сохраняется на протяжении всего визита и охватывает ключевые туристические маршруты и общественные пространства.

Атмосфера защищенности во время пребывания

Хасан Мадах обратил внимание на то, что безопасность в Израиле ощущается не только на уровне официальных процедур, но и в повседневной жизни. Туристы, по его словам, чувствуют себя спокойно в городах и туристических зонах благодаря общей культуре внимательного отношения к окружающим.

Представитель министерства добавил, что многие путешественники настолько уверены в уровне защищенности, что не испытывали бы тревоги, позволяя детям самостоятельно гулять. Такая уверенность, как он пояснил, формируется за счет сочетания контроля со стороны государства и поведения самих жителей.

Социальная ответственность как часть культуры

Отдельно Мадах подчеркнул особенность израильского общества, где забота о безопасности воспринимается как коллективная ценность. По его словам, в стране отсутствует разделение на "своих" и "чужих" детей, а внимание к ближнему считается нормой.

Эта атмосфера взаимной ответственности, отметил представитель министерства туризма, делает поездки по Израилю комфортными и предсказуемыми для гостей. Именно сочетание институциональных мер и общественных установок, по его оценке, формирует высокий уровень доверия туристов к стране.

